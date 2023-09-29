Україна отримала перелік реформ для отримання допомоги від США

Посол США Бріджит Брінк офіційно передала прем'єр-міністру України Денису Шмигалю пропозиції щодо реформ в Україні. Про це Шмигаль повідомив у Telegram.

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Водночас голова уряду під час зустрічі передав американській стороні розроблений українською владою Концепт посилення стійкості демократії в Україні.

«Цей документ розроблений за ініціативи президента Володимира Зеленського та погоджений, зокрема, з керівниками антикорупційних структур в Україні. Для реалізації цього Концепту плануємо разом з усіма нашими партнерами створити єдиний План реформ для посилення стійкості демократії», — заявив Шмигаль.

Він додав, що під час зустрічі з Брінк також обговорювались питання бюджетної підтримки з боку США, спільної роботи в межах Координаційної платформи донорів, посилення захисту українського неба та допомоги для енергетичного сектору України.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що заступник радника Білого дому Майк Пайл направив лист до Координаційної платформи донорів, Офісу президента та Кабміну з переліком реформ, які має виконати Україна для отримання військової допомоги.

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