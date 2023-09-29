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29 вересня 2023, 11:34 Читать на русском

Україна отримала перелік реформ для отримання допомоги від США

Посол США Бріджит Брінк офіційно передала прем'єр-міністру України Денису Шмигалю пропозиції щодо реформ в Україні. Про це Шмигаль повідомив у Telegram.

Посол США Бріджит Брінк офіційно передала прем'єр-міністру України Денису Шмигалю пропозиції щодо реформ в Україні.
Фото: t.me/Denys_Smyhal

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Водночас голова уряду під час зустрічі передав американській стороні розроблений українською владою Концепт посилення стійкості демократії в Україні.

«Цей документ розроблений за ініціативи президента Володимира Зеленського та погоджений, зокрема, з керівниками антикорупційних структур в Україні. Для реалізації цього Концепту плануємо разом з усіма нашими партнерами створити єдиний План реформ для посилення стійкості демократії», — заявив Шмигаль.

Він додав, що під час зустрічі з Брінк також обговорювались питання бюджетної підтримки з боку США, спільної роботи в межах Координаційної платформи донорів, посилення захисту українського неба та допомоги для енергетичного сектору України.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що заступник радника Білого дому Майк Пайл направив лист до Координаційної платформи донорів, Офісу президента та Кабміну з переліком реформ, які має виконати Україна для отримання військової допомоги.

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Джерело: Мінфін
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Коментарі - 7

+
0
TAN72
TAN72
29 вересня 2023, 11:37
#
А конкретнее?
+
+15
SkrudjMacduck
SkrudjMacduck
29 вересня 2023, 13:14
#
А для чого? Все одно нічого не виконаємо…
+
0
TAN72
TAN72
29 вересня 2023, 13:17
#
Почему,в поднятии тарифов и цен мы впереди планеты всей.
+
0
mantis05
mantis05
29 вересня 2023, 14:11
#
У нас любой пакет помощи экономической, связан или с сокращением бюджетников, или повышение тарифов, или отменой льгот.
+
0
norma3
norma3
29 вересня 2023, 14:26
#
Даааааа, з таким настроєм ,слона не продаси,
+
0
Genna Smatko
Genna Smatko
29 вересня 2023, 13:33
#
Думаю цим листком требі підтертися як вони підтерлися листком який гарантував нам безпеку після того як ми віддали ядерну зброю, тому що після цих реформ країни гаплик.
+
+15
Алексей Сахаров
Алексей Сахаров
29 вересня 2023, 14:07
#
Запад на нас потратил 230+ миллиардов долларов и где результат для них? За всё в этом мире приходится платить… Может хватит жаловаться и просить и пора что-то делать… строить, развиваться …
Запад в первую очередь это не о помощи, — это о деньгах…нет пользы — нет помощи и я их прекрасно понимаю, на планете таких еще много, а деньги себя не заработают…
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