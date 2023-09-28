У «Дію» додали житлові сертифікати на виплати за зруйноване майно. Ними зможуть скористатися українці, які беруть участь у програмі «єВідновлення». Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

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Сертифікат в дії

«Українці, які подавали заяву про знищене майно, отримають житловий сертифікат у „Дії“. З нього дізнаєтеся суму компенсації та зможете почати пошуки майбутнього помешкання. А вже з листопада — використати сертифікат на покупку житла», — написав він.

Зазначимо, що для того, аби отримати компенсацію за зруйноване майно, потрібна лише «Дія». За кілька кліків кожен може подати заяву та відкрити картку «єВідновлення» в одному з банків-партнерів. Після цього дані автоматично підтягнуться з реєстрів.

Федоров зазначив, що послугою вже скористалися 3 685 українців.

Нагадаємо

Програму «єВідновлення» запустили в Україні 10 травня. В її рамках мешканці можуть отримувати кошти за пошкоджене та зруйноване житло внаслідок агресії рф.