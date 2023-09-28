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28 вересня 2023, 10:00 Читать на русском

ПУМБ продовжує підтримувати клієнтів, надаючи митні гарантії

ПУМБ пропонує клієнтам, юридичним особам, широку лінійку продуктів торговельного фінансування, зокрема, гарантії на адресу Державної митної служби України

ПУМБ пропонує клієнтам, юридичним особам, широку лінійку продуктів торговельного фінансування, зокрема, гарантії на адресу Державної митної служби УкраїниПерший Український Міжнародний Банк (ПУМБ) надає бізнес-клієнтам митні гарантії задля підтримки їх зовнішньоекономічної діяльності.

Перший Український Міжнародний Банк (ПУМБ) надає бізнес-клієнтам митні гарантії задля підтримки їх зовнішньоекономічної діяльності.

Так, з травня 2023 року сума виданих банком митних гарантій в рамках Митного кодексу України (МКУ) склала майже 145 мільйонів гривень. Гарантії стали інструментом забезпечення зобов'язань юридичних осіб зі сплати митних платежів під час імпорту та реекспорту товарів і сприяють здійсненню торгівлі з контрагентами різних країн світу. Отримати митну гарантію у ПУМБ діючі клієнти можуть протягом всього чотирьох годин з моменту звернення у разі встановленого ліміту фінансування.

Згідно з МКУ, ввезення та/або переміщення територією України транзитом більшості товарів потребує надання митним органам забезпечення сплати митних платежів. Найбільш зручним та вигідним способом забезпечення їх сплати є гарантія.

Серед головних переваг гарантії:

  • Відсутність необхідності вилучати власні кошти з обігу для тимчасового розміщення на рахунках митних органів;
  • Можливість зменшити адміністративні та логістичні витрати;
  • Оптимізація процесів, пов’язаних з процедурами при переміщенні товарів через митний кордон України.

Сьогодні ПУМБ один з небагатьох банків на ринку, хто здобув акредитацію гаранта та може надавати своїм клієнтам як індивідуальні, так і загальні митні гарантії відповідно до МКУ та Конвенції про процедуру спільного транзиту.

Окрім митних гарантій, банк пропонує бізнес-клієнтам й інші продукти в сфері документарного бізнесу на внутрішньому та міжнародному ринках. Всього з початку 2023 року ПУМБ видав більше 1100 акредитивів та гарантій різних видів, що закріпило позиції банку серед лідерів. Досягнення такого результату стало можливим завдяки високому рівню довіри до ПУМБ, розширенню асортименту якісних рішень для клієнтів, а також успішній співпраці з іноземними банками-партнерами.

Ознайомитися з повним переліком банківських гарантій можна за посиланням.

Джерело: Мінфін
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