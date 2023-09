У ЄС назвали соцмережу Х Маска головною платформою російської дезінформації

► Читайте «Мінфін» у Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Віце-президент Європейської комісії Віра Журова заявила, що платформам необхідно діяти напередодні виборів до ЄС, які відбудуться наступного року.

«Ця зброя масової маніпуляції вартістю кілька мільйонів євро, спрямована як на росіян, так і на європейців та решту світу», — заявила Журова журналістам у вівторок.

За її словами, великі платформи мають враховувати цей ризик. Тим більше, що Кремль та інші будуть активними перед європейськими виборами.

ЄС опублікував звіти про те, як кожна з найбільших технологічних компаній, у тому числі Facebook від Meta Platforms Inc., Google від Alphabet Inc. та TikTok від ByteDance Ltd., процвітає в боротьбі з дезінформацією.

Більшість основних платформ погодилися працювати з ЄС над добровільним кодексом поведінки, метою якого є встановлення галузевих стандартів для перевірки фактів та інших заходів. Блок також реалізував пілотний проект, щоби оцінити масштаби проблеми.

На думку Журова, саме на колишньому Twitter «найбільша частка постів зі спотвореннями та прямою дезінформацією». Особлива активізація російських наративів у соцмережі відзначена перед виборами у Словаччині, де є умовно проросійський кандидат.

«Словаччина була обрана як країна, де є благодатний ґрунт для успіху російських прокремлівських та провоєнних наративів. Вибори цього тижня стануть тестом, оскільки підхід Росії до війни в Україні є лінією розколу», — додала віце-президент.

За її словами, більшість основних платформ уже зробили певні кроки, щоб активізувати свої зусилля у боротьбі з фейковою інформацією.

Так, Google повідомила, що за перші чотири місяці року припинила діяльність понад 400 каналів, залучених до операцій російського інформаційного впливу. Крім того, платформа Meta заявила, що розширила партнерство з перевірки фактів 22 мовами в ЄС.

Нагадаємо

У Євросоюзі з серпня діє Digital Services Act, який загрожує платформам з аудиторією понад 45 млн активних користувачів оборотними штрафами за дезінформацію та нелегальний контент.