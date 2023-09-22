В'єтнамський автовиробник VinFast до кінця року почне продавати свої електрокари в ЄС — Reuters

В'єтнамський виробник електромобілів VinFast планує продавати свої перші електромобілі в Європі вже в цьому році після отримання схвалення регуляторів. Про це повідомляє Reuters.

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Вихід на європейський ринок

За словами ознайомленого джерела агентства, план VinFast передбачає, що близько 3 тисяч кросоверів VF8 будуть доставлені до Франції, Німеччини та Нідерландів у четвертому кварталі цього року з заводу на півночі В'єтнаму.

План компанії щодо виходу на європейський ринок в чотири рази перевищує попередню невиконану мету — поставити 700 автомобілів до липня минулого року, і з'явився на тлі того, що розслідування ЄС щодо китайських виробників електромобілів створює можливу прогалину на ринку.

Якщо план буде виконано, Європа може стати найбільшим закордонним ринком для VinFast цього року. Компанія відправила близько 2100 електромобілів на початку цього року до США і планує відправити більше моделей VF9.

«Ми розраховуємо поставити перші моделі VF8 французьким, німецьким та нідерландським клієнтам у четвертому кварталі цього року», — сказав виконавчий директор VinFast, додавши, що інші моделі компанії VF6, VF7 та VF9 представлять на європейському ринку наступного року.

Зазначається, що позашляховик VF8 вже був схвалений європейським регулятором як такий, що відповідає стандартам ЄС, і може продаватися в 27 країнах блоку.

Компанія також завершує процедури для отримання добровільного рейтингу безпеки Euro NCAP.

За даними консалтингової компанії Inovev, Європа є одним з найбільших ринків для китайських автовиробників, які відвантажили майже 70 тисяч електромобілів за перші сім місяців цього року, що майже втричі більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Ціна

Вартість VF8 стартує від 50 990 євро у Франції, тоді як Tesla Model Y китайського виробництва можна придбати від 46 000 євро.

Експансія VinFast в Європу є частиною глобального плану, який включає будівництво нових заводів у США та Індонезії, а також націлений на Індію, Близький Схід, Африку та Латинську Америку.