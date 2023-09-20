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20 вересня 2023, 10:44 Читать на русском

262 німецькі компанії продовжують заробляти в росії — KSE

Після 17 місяців повномасштабного вторгнення KSE Institute ідентифікував 393 німецькі компанії, що працювали на російському ринку, з них 262 (67%) — залишаються в росії, тоді як ще 98 (25%) «виходять» і лише 33 (8%) — повністю вийшли через продаж або ліквідацію. Про це свідчать результати моніторингу KSE.

Після 17 місяців повномасштабного вторгнення KSE Institute ідентифікував 393 німецькі компанії, що працювали на російському ринку, з них 262 (67%) — залишаються в росії, тоді як ще 98 (25%) «виходять» і лише 33 (8%) — повністю вийшли через продаж або ліквідацію.
Фото: nytimes.com

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За даними KSE Institute, у 2022 році майже 400 німецьких компаній, які працювали в росії, сплатили лише у вигляді податку на прибуток до російського бюджету більше $400 мільйонів (перед початком вторгнення загальна сума сплачених компаніями податків становила понад $2,3 мільярда). Це рекордний показник серед усіх країн ЄС — більшу суму в якості податкових відрахувань віддали тільки компанії з США.

Крім того, Німеччина є одним із провідних іноземних роботодавців у росії (наймала до вторгнення близько 165 тис. осіб), була третьою після США (близько 400 тис. осіб) і Франції (близько 250 тис. осіб), яка була на 2 місці.

Які компанії пішли із рф

Водночас багато німецьких компаній після 24 лютого 2022 року пішли з росії, серед них: Siemens, Daimler, Mercedes-Benz Group, Henkel, Robert Bosch, Wella тощо.

Хто залишився працювати

Такі гіганти, як Metro, Bayer, HeidelbergCement, Hochland, Knauf Gips та інші продовжують заробляти в росії та сплачують податки до бюджету країни-агресора.

Нагадаємо

Загалом станом на сьогодні 275 (8% від загального числа записів в базі KSE або 20,5% від компаній, які отримували дохід в росії в 2022 році) міжнародних компаній повністю припинили діяльність у росії.

Також 1225 (35,6% від загального числа) іноземних бізнесів згорнули операції та заявили про намір покинути країну.

Проте 1410 (41% від загального числа) компаній з тих, що потрапили до моніторингу KSE Institute, поки що не збираються покидати російський ринок, працюючи без будь-яких змін. Ще 532 (15,5% від загального числа) іноземні бізнеси призупинили нові інвестиції в Росію та продовжують вичікувати.

Джерело: Мінфін
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