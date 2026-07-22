У Трампа готують нові мита для 60 країн

Адміністрація президента США Дональда Трампа може вже цього тижня запровадити нові мита для близько 60 країн. Про це пише FT із посиланням на джерела, обізнані з планами Білого дому.

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Що відомо про тарифи

Нові тарифи мають замінити чинний 10-відсотковий режим, термін дії якого спливає наприкінці цього тижня, кажуть співрозмовники видання.

Білий дім використовує результати розслідування за статтею 301 Закону про торгівлю 1974 року, що дозволяє обійти обмеження, встановлені Верховним судом США.

На початку 2026 року Верховний суд визнав незаконними «взаємні» мита, які Трамп запровадив після оголошення «Дня визволення» у квітні 2025 року. Після цього адміністрація тимчасово перейшла до універсального тарифу у 10%.

Водночас Білий дім готує й інші торговельні розслідування, які можуть стати підставою для запровадження ще вищих мит у майбутньому.

За інформацією FT, радники президента закликають його діяти обережніше напередодні проміжних виборів до Конгресу. Вони рекомендують зберігати стабільні торговельні відносини та дотримуватися домовленостей, укладених із партнерами у 2025 році.

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Політичний тиск посилює і погіршення економічної ситуації. Через загострення конфлікту між США та Іраном ціни на пальне в країні знову перевищили $4 за галон. Опитування Focaldata для FT також показало, що понад дві третини американців незадоволені політикою Трампа у сфері вартості життя.

До переліку країн, які вже охоплені окремим торговельним розслідуванням США, входять, зокрема, ЄС, Китай, Японія, Індія, Мексика, Південна Корея, Вʼєтнам, Тайвань, Малайзія та Швейцарія.

Мита для Канади та Бразилії

Як писав «Мінфін», Президент США Дональд Трамп підписав указ про запровадження 50-відсоткового мита на широкий перелік товарів, що імпортуються з Канади. У Білому домі пояснили рішення тим, що Оттава нібито створює нерівні умови для американських виробників автомобілів, молочної продукції та алкоголю.

Починаючи з 22 липня Сполучені Штати запроваджують 25% мито на більшу частину імпорту з Бразилії.