У вівторок, 21 липня, на українських АЗС зафіксовано чергове подорожчання всіх видів пального. Найбільше за добу додав у ціні бензин А-92, також відчутно зросла й вартість дизельного пального. Про це повідомляє «Мінфін» із посиланням на дані Консалтингової групи «А-95».
21 липня 2026, 19:09
Ціни на пальне 21 липня: бензин та дизель продовжують стрімко дорожчати
► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини
Середні ціни на пальне станом на 21 липня
Динаміка зміни вартості пального за останню добу виглядає наступним чином:
- Бензин А-95 преміум подорожчав на 61 копійку до 81,34 грн/л;
- Бензин А-95 подорожчав на 72 копійки до 77,29 грн/л;
- Бензин А-92 подорожчав на 1,96 грн до 73,42 грн/л;
- Дизельне пальне подорожчало на 1,36 грн до 80,16 грн/л;
- Автомобільний газ подорожчав на 3 копійки до 40,05 грн/л.
Читайте також: На АЗС прогнозують стрибок цін: пальне може подорожчати на 12 грн
Ціни АЗС на пальне та автогаз
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядають 6 незареєстрованих відвідувачів.
Коментарі