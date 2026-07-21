Ціни на пальне 21 липня: бензин та дизель продовжують стрімко дорожчати

У вівторок, 21 липня, на українських АЗС зафіксовано чергове подорожчання всіх видів пального. Найбільше за добу додав у ціні бензин А-92, також відчутно зросла й вартість дизельного пального. Про це повідомляє «Мінфін» із посиланням на дані Консалтингової групи «А-95».