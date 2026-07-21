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21 липня 2026, 16:34

Для відбудови України будівельній галузі знадобиться 1,2 млн працівників — прогноз

Як повідомляє Property Times, до 2036 року українській будівельній галузі може знадобитися близько 1,2 млн працівників проти приблизно 520 тисяч, які працюють у секторі сьогодні. Таку оцінку озвучили під час круглого столу «Будівельні кадри для відбудови України: Дорожня карта розвитку кадрової спроможності будівельного сектору України», організованого Конфедерацією будівельників України.

Як повідомляє Property Times, до 2036 року українській будівельній галузі може знадобитися близько 1,2 млн працівників проти приблизно 520 тисяч, які працюють у секторі сьогодні.

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Учасники заходу обговорили, як подолати дефіцит кваліфікованих кадрів, оновити систему професійної освіти та зробити підготовку спеціалістів більш відповідною до потреб роботодавців.

Яких спеціалістів бракує

За словами директора департаменту зайнятості Міністерства економіки Богдана Матвійчука, у найближче десятиліття будівництво стане одним із найбільших роботодавців країни. Тому вже зараз необхідно розширювати програми навчання та перекваліфікації, залучаючи до професії молодь, ветеранів, внутрішньо переміщених осіб і людей з інвалідністю.

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Представлене під час заходу галузеве дослідження компанії CBR показало, що найбільший попит роботодавців мають:

  • зварювальники;
  • мулярі;
  • електромонтажники;
  • сантехніки;
  • фахівці з внутрішніх інженерних мереж.

Експерти також звернули увагу, що компаніям часто доводиться самостійно навчати нових співробітників через нестачу практичних навичок роботи із сучасними матеріалами, обладнанням та вимогами безпеки.

Що пропонує дорожня карта

Під час круглого столу презентували концепцію Дорожньої карти розвитку кадрової спроможності будівельного сектору на 2026−2030 роки. Документ передбачає повне оновлення професійних стандартів, адаптацію державного замовлення до потреб ринку праці, а також запровадження ID-картки будівельника.

За оцінками Світового банку, відновлення України потребуватиме сотень мільярдів доларів інвестицій протягом наступного десятиліття. Водночас самі кошти не гарантують швидкої реалізації проєктів — їх виконання залежатиме від наявності достатньої кількості кваліфікованих працівників.

Як раніше писав «Мінфін», дефіцит кадрів уже став однією з головних проблем українського ринку праці. Будівельна галузь входить до числа секторів, де нестача спеціалістів відчувається найгостріше через мобілізацію, міграцію населення та багаторічний брак професійної підготовки нових працівників.

Саме тому питання розвитку людського капіталу розглядають як один із визначальних чинників успішної повоєнної відбудови країни.

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Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пише на теми: цифрові технології, блокчейн, AI, криптовалюти та регулювання на фінансових ринках.
Джерело: Мінфін
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