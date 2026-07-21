Мінфін залучив від розміщення ОВДП понад 6 млрд грн

Міністерство фінансів 21 липня на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету 6,16 млрд грн, що на 130 млн грн менше, ніж минулого тижня — 6,29 млрд грн. Про це свідчать дані міністерства.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Що пропонували інвесторам

Міністерство фінансів традиційно запропонувало інвесторам гривневі військові облігації:

2 млрд грн під 15,15% (с/з 15,14%) з погашенням 21 липня 2027 року (минулого тижня рівень дохідності був 15,15%, середньозважений — 15,13%);

2,08 млрд грн під 15,55% (с/з 15,51%) з погашенням 26 квітня 2028 року (минулого тижня рівень дохідності був 15,65%, середньозважений — 15,60%);

2,08 млрд грн під 16% (с/з 15,98%) з погашенням 25 квітня 2029 року (минулого тижня рівень дохідності був 16,08%, середньозважений — 16,08%).

Із початку 2026 року держава вже залучила 266,28 млрд грн, а з початку повномасштабної війни — понад 2,27 трлн гривень.

Про військові облігації

Військові облігації — це інвестиційний інструмент підтримки державного бюджету, доступний для громадян, бізнесу та іноземних інвесторів.

Кошти від облігацій, залучені до державного бюджету України, використовуються на безперебійне забезпечення фінансових потреб держави в умовах воєнного стану — соціальні та оборонні.

Щовівторка Мінфін проводить аукціони з продажу військових ОВДП. Оголошення та результати аукціонів публікуються тут.