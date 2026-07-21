BASF може передати Україні обладнання для відновлення енергосистеми: що увійде до допомоги

Представники українських енергетичних компаній відвідали виробничий комплекс німецької компанії BASF у Людвігсгафені, де ознайомилися з обладнанням, яке розглядається для передачі Україні як гуманітарна допомога. Про це повідомило Міністерство енергетики.

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Візит відбувся за домовленостями першого віцепрем'єр-міністра — міністра енергетики Дениса Шмигаля з федеральною міністеркою економіки та енергетики Німеччини Катеріною Райхе. Координацію проєкту забезпечує Німецьке товариство міжнародного співробітництва (GIZ).

Яке обладнання можуть передати

Українські фахівці оглянули техніку, яка може бути використана для відновлення пошкоджених енергетичних об'єктів. Серед неї:

генератори;

трансформатори;

електричні кабелі;

насоси;

клапани;

розподільчі пристрої;

інше обладнання для ремонтних робіт.

У Міненерго зазначили, що після завершення всіх необхідних процедур це обладнання передадуть українським енергетичним компаніям. Його планують використати для відновлення інфраструктури, підвищення стійкості енергосистеми та підготовки до осінньо-зимового періоду.

До української делегації увійшли представники «Укрнафти», «Укргідроенерго», компанії «Нафтогаз Тепло» та «Євро-Реконструкції».

Підтримка енергосектору

Після початку повномасштабної війни міжнародні партнери регулярно передають Україні обладнання для ремонту та модернізації енергетичної інфраструктури. За даними Міненерго, до таких поставок входять силові трансформатори, генератори, високовольтне обладнання, кабельна продукція та запасні частини, необхідні для швидкого відновлення пошкоджених об'єктів.

Як раніше повідомляв «Мінфін», українські енергетики разом із європейськими партнерами обстежили вісім виведених з експлуатації теплоелектроцентралей у Латвії, Литві, Словаччині, Австрії, Хорватії та Нідерландах. Мета — демонтаж і постачання обладнання в Україну для зміцнення її енергосистеми.

Воно дає можливість прискорити ремонтні роботи, створити резерв критично важливої техніки та підвищити надійність роботи енергосистеми в умовах постійних атак на енергетичну інфраструктуру.

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