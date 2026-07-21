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21 липня 2026, 17:19

Україна та Іспанія домовилися про модернізацію аеронавігаційної системи

Україна та Іспанія підписали пакет угод, які мають стати основою для модернізації української аеронавігаційної інфраструктури та її поступової інтеграції до європейської авіаційної системи. Про це повідомило Міністерство розвитку громад і територій за підсумками зустрічі з іспанською урядовою делегацією.

Україна та Іспанія підписали пакет угод, які мають стати основою для модернізації української аеронавігаційної інфраструктури та її поступової інтеграції до європейської авіаційної системи.

►Читайте сторінку «Мінфіну» у Фейсбуці: головні фінансові новини

Як зазначив заступник міністра розвитку громад та територій Сергій Деркач, відновлення авіаційної галузі визначене одним із пріоритетів Стратегії розвитку авіації до 2030 року, а нинішні домовленості стали одним із перших практичних кроків у реалізації цього напряму.

«Сьогоднішні домовленості з Іспанією — один із перших практичних результатів цієї роботи», — наголосив Деркач.

Які документи підписали

Однією з ключових домовленостей стала угода про грант FIEM, за якою уряд Іспанії профінансує підготовку комплексного техніко-економічного обґрунтування відновлення та модернізації української системи управління повітряним рухом.

Також українська сторона підписала контракт із компанією ALG Indra Consulting, яка розробить стратегічну дорожню карту поетапного відновлення аеронавігаційної інфраструктури відповідно до європейських і міжнародних стандартів.

Крім того, державне підприємство «Украерорух» та іспанська компанія Indra уклали меморандум про взаєморозуміння. Документ передбачає довгострокове технічне партнерство у сферах:

  • управління повітряним рухом;
  • цифрової трансформації;
  • систем зв'язку, навігації та спостереження;
  • післявоєнного відновлення аеронавігаційної інфраструктури.

У міністерстві зазначають, що ці домовленості дозволять уже зараз розпочати підготовку до модернізації української аеронавігаційної системи за європейськими стандартами та прискорять інтеграцію України до єдиної авіаційної мережі ЄС.

Курс на відновлення

Як раніше писав «Мінфін», відкриття повітряного простору залишається можливим лише після отримання відповідних безпекових гарантій. Водночас уряд уже зараз формує нормативну базу та технічні рішення, щоб максимально скоротити час між завершенням бойових дій і відновленням регулярних польотів.

Співпраця з Іспанією є частиною цієї підготовки. Вона має допомогти модернізувати систему управління повітряним рухом відповідно до вимог ЄС, що стане однією з умов повноцінної інтеграції української авіаційної галузі до європейського авіаційного простору.

Читайте також: У Раді знову заговорили про відкриття аеропортів на заході України

Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пише на теми: цифрові технології, блокчейн, AI, криптовалюти та регулювання на фінансових ринках.
Джерело: Мінфін
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