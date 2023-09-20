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20 вересня 2023, 12:10 Читать на русском

Як Україні збирати гроші на відбудову інфраструктури

Найбільший європейський лоукостер Ryanair пообіцяв вкласти $3 млрд у післявоєнну Україну. Перевізник готовий першим відновити рейси до трьох українських аеропортів. Як пояснює в.о. Голови Фонду державного майна Олександр Федоришин, інвестиції в інфраструктуру це глобальна тенденція, але в боротьбі за них Україні варто використовувати нові інструменти.

Найбільший європейський лоукостер Ryanair пообіцяв вкласти $3 млрд у післявоєнну Україну.

Тренд на інфраструктуру

Міжнародний бізнес мислить довгостроковими парадигмами. Ryanair і багато інших іноземних компаній розуміють, що незабаром Україна може стати великим інвестиційним майданчиком Європи.

Відновлення української економіки та реалізація амбітних планів міжнародних інвесторів залежить від того, як швидко ми відбудуємо нашу інфраструктуру. Згідно з даними Київської школи економіки, загальна сума прямих збитків, завданих українській інфраструктурі через повномасштабне вторгнення, склала $36,6 млрд на червень 2023 року (разом із нерухомістю — $150,5 млрд).

Де знайти гроші для відновлення інфраструктури? Рішенням може стати створення Українського Суверенного Фонду. За підрахунками International Forum of Sovereign Wealth Funds (IFSWF), у 2022 році суверенні фонди світу вклали свій кожен четвертий долар інвестицій в інфраструктуру. Загалом, ця сума склала $17 млрд.

Наприклад, минулого року суверенний фонд Італії CDP Equity в консорціумі з американською Blackstone Infrastructure Partners та австралійською Macquarie Asset Management придбали за $8,1 млрд майже 88,1% акцій компанії Autostrade per l’Italia ASPI. В її управлінні — понад 3 000 км автомагістралей Італії. Загалом, інвестиції суверенних фондів в інфраструктуру показують суттєве зростання. Результат 2022 року майже втричі перевершив 2018 рік ($6 млрд).

Зростання інвестицій в інфраструктуру є логічним. Дороги, залізниці, порти, аеропорти, передача енергії — це судини світової економіки. Без цих елементів неможливе повноцінне зростання будь-якої країни. Тому попит на послуги інфраструктурних компаній, а, відповідно, і їх доходи, мають стабільно зростати.

Фактично, інвестиції в інфраструктуру збігаються з фінансовою моделлю роботи суверенних фондів — адже вони намагаються інвестувати в довгострокові проєкти, які в майбутньому даватимуть стабільний фінансовий потік. Згідно з дослідженням однієї з найбільших інвесткомпаній світу Invesco, 65% суверенних фондів світу хочуть інвестувати в сектор передачі та постачання енергії, а 50% — проєкти із забезпечення водою.

Крім того, 45% суверенних фондів інвестують у громадський транспорт, дороги та залізниці, 35% — у порти та аеропорти тощо.

Чи потрібен такий фонд Україні

Нещодавній підрив Каховської ГЕС та масовані обстріли українських портів доводять, що збитки України від руйнувань інфраструктури, ймовірно, зростатимуть. Тому вже зараз необхідно шукати шляхи залучення інвестицій у її відновлення.

Одним із таких варіантів може стати Український Суверенний Фонд, який акумулюватиме управління головними інфраструктурними компаніями країни. Це дозволить йому зосередитися на розвитку цілої галузі та сформувати стратегію її розвитку.

Наступним кроком буде залучення інвестицій під реалізацію цієї стратегії від іноземних суверенних фондів. Фактично, Український Суверенний Фонд стане головним реципієнтом зарубіжних інвестицій у відновлення інфраструктури. Вони не розпотрошуватимуться на окремі проєкти, а відразу спрямовуватимуться на відновлення цілої галузі.

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Іноземні та український суверенні фонди розмовлятимуть «‎однієї мовою», оскільки управлінська модель нашого фонду будуватиметься на основі Santiago Principles. Це керівні принципи, які були розроблені представниками суверенних фондів та МВФ у 2008 році у Сантьяго, столиці Чилі. Найголовніші з них — публічна прозорість, незалежність та регулярна звітність.

Джерело: Мінфін
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