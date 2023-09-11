Чи зможе Україна стати головним продавцем газу до Європи

США вже практично витіснили російський газ із Європи, але проблема залишається у високій собівартості американського палива. Яким чином конкуренцію йому може скласти газ із України, і скільки коштує його постачання до ЄС, розповів співзасновник і директор економічних програм Українського інституту майбутнього Анатолій Амелін.

Новий постачальник Європи

Війна та санкції призвели до того, що росія різко поступилася місцем на європейському газовому ринку іншим гравцям, і, насамперед, США.

У 2021 році росія постачала до Європи близько 40% всього газу,

У 2022 році — близько 25%,

У 2023 році — близько 15%.

Росія втратила свої позиції основного постачальника газу ЄС.

Експорт газу трубопроводом споживачам ЄС впав із майже 146 млрд куб м у 2021 році до 61−62 млрд куб м у 2022 році.

У 2021 році США постачали до Європи близько 25% ЗПГ (зрідженого природного газу), у 2022 році — близько 30%, а у 2023 році — вже близько 40%.

Якщо говорити конкретніше, у 2022 році США експортували до ЄС 56 млрд куб м (ЗПГ), порівнюючи з 22 млрд у 2021 році.

ЗПГ став основним джерелом постачання газу для Європи, його частка у загальному попиті в ЄС зросла в середньому з 12% у 2010-х роках до майже 35% у 2022 році.

Але наскільки американцям вигідно постачати американський газ до Європи? Адже економічна вигода залежить від різниці собівартості та ринкової ціни. А із собівартістю в американців питання.

1. Видобуток. За даними Міжнародного енергетичного агентства (МЕА), собівартість видобутку сланцевого газу в США у 2022 році склала близько $88,5 за 1 000 куб м.

Але, найімовірніше, йдеться про підняття газу, а не про повну собівартість. Так, наприклад, на думку американських експертів, собівартість видобутку сланцевого газу США становить від $130 до $400 за 1 тис. куб м. Тобто на $40-$310 дорожче. Середнє значення собівартості видобутку сланцевого газу в США, на думку експертів, становить $242−282.

2. Зрідження. Згідно з даними того ж Міжнародного енергетичного агентства (МЕА), собівартість зрідження газу в США у 2022 році склала близько $1,5 за мільйон британських термічних одиниць (млн БТЕ), або $53 за 1 тис. куб м.

3. Логістика морем. Із порту в Техасі до порту в Гданську собівартість перевезення коштує близько $12 за 1 000 куб м.

4. Повернення газу до газоподібного стану. У середньому, собівартість регазифікації зрідженого газу в Європі становить близько $1,2 за 1 000 куб м.

Таким чином, собівартість американського газу в Європі без урахування маржі добувної компанії, трейдерів, без урахування податків і без вартості логістики до споживача буде близько $326 за 1 тис. куб м.

А що в Україні

1. Вартість підйому газу в Україні коливається від $50 до 120. Але повна собівартість включає більше статей витрат: розвідка, буріння, створення інфраструктури (станції підготовки газу, трубопроводи, рекультивація).

В Україні вона, за різними джерелами:

Головний виконавчий директор Нафтогазу Отто Ватерландер заявив, що видобуток газу обходиться НАК лише в 1 грн за куб м, або $27 за 1 тис. куб м;

Юрій Вітренко називав собівартість 2,60 грн за куб, або вже $96;

Міністр економіки Олексій Любченко назвав собівартість 3 000 грн, або $111 за тисячу куб м;

Рекордну собівартість назвав Андрій Коболєв — $250 за 1 тис. куб м.

2. Тариф на прокачування російського газу через Україну (для прикладу) у 2019 році було розраховано за ставкою $2,61 за 1 тис. куб м на 100 км.

Таким чином, навіть якщо брати максимальне значення собівартості видобутку газу та вартість логістики газу трубою до Європи, собівартість його буде не більше $253, що значно нижче від американської собівартості.

І саме це вже сьогодні цікаво інвесторам (вже знаю про перемовини).

За вартості газу на хабі в Нідерландах сьогодні $388 за 1 тис. куб м, видобуток і продаж українського газу до Європи має вигляд дуже і дуже привабливий.

Але спочатку потрібно Україні саму себе забезпечити. У 2022 році Україна імпортувала 1,5 млрд кубометрів газу, що на 90% менше, ніж у 2021 році.

З припиненням війни та відновленням промисловості дефіцит газу зросте, щонайменше, до 3 млрд кубічних метрів, і це теж найкрутіший інвестиційний проєкт для західних партнерів із грошима та технологіями.

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Щодо запасів газу. Офіційно Україна посідає 2 місце в Європі із запасами газу в родовищах 1,1 трлн куб м. Але якщо до них додати тимчасово окуповану Юзівську площину, то запаси газу в українських покладах наближаються вже до 5 трлн куб м, що ставить її на 1 місце у Європі.