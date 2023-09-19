«єВідновлення»: Розширено перелік бізнесів, які можуть стати партнерами програми

Уряд України розширив перелік бізнесів, які можуть долучитися до програми «єВідновлення». Про це повідомив віцепрем'єр-міністр із інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

►Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

«Класна можливість для українських підприємців взяти участь у відновленні країни та допомогти людям відремонтувати або відбудувати власні домівки. Неважливо, маєте ви великий будівельний бізнес чи маленький магазин, — ставайте учасниками «єВідновлення. Головне, щоб МСС-код вашого бізнесу відповідав критеріям програми», — повідомив Федоров.

Коди бізнесу

Подати заяву про участь у програмі можна за посиланням.