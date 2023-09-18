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18 вересня 2023, 10:02 Читать на русском

Чи здатні Байден та американські компанії знизити ціну на нафту

Ціни на нафту підвищилися понад $90 за барель — до найвищого рівня за 10 місяців. Все через значне споживання та скорочення видобутку у Саудівській Аравії та росії. Чи залишаються у США засоби впливу на ринок, розповідає Financial Times. «Мінфін» публікує переклад ключових тез.

Ціни на нафту підвищилися понад $90 за барель - до найвищого рівня за 10 місяців.

Чому зростають ціни на нафту

Кращі, ніж очікувалося, економічні умови у великих енергоспоживаючих економіках, таких як США, допомогли встановити нові рекорди світового попиту на нафту. Очікується, що цього року світ споживатиме безпрецедентні 101,8 млн барелів на день.

Намагання Саудівської Аравії та росії обмежити поставки призвели до виснаження запасів нафти. Минулого тижня Ер-Ріяд і москва продовжили скорочення виробництва та експорту до кінця 2023 року. «Це історія про те, що попит на нафту справді тримається, а Саудівська Аравія та ОПЕК дуже ефективно керують поставками», — сказав Раад Алкадірі, аналітик Eurasia Group у Вашингтоні.

Міжнародне енергетичне агентство та ОПЕК нещодавно опублікували оновлені прогнози про те, що скорочення призведуть до дефіциту на нафтових ринках цього року. «Саудівсько-російський альянс виявився серйозним викликом для нафтових ринків», — заявило МЕА.

Наскільки можуть зрости ціни

Багато аналітиків прогнозують, що нафта може перевищити $100 найближчими тижнями через високий попит, обмеження пропозиції та відсутність інструментів, доступних адміністрації США, щоб обмежити ціни.

Коли ціни на нафту востаннє підскочили після повномасштабного вторгнення росії в Україну у 2022 році, втрутився президент США Джо Байден, вивільнивши запаси зі Стратегічного нафтового резерву США.

У своїй промові в Меріленді цього тижня президент пообіцяв, що «знову знизить ціни». Але, після вичерпання майже 300 млн барелів із запасів, аналітики кажуть, що Вашингтон має менше можливостей впливати на ціни.

Що це означає для глобальної економіки

Зростання цін на нафту сприяє зростанню інфляції, загрожуючи зірвати кампанію Федеральної резервної системи, спрямовану на встановлення контролю над цінами. Згідно з даними, оприлюдненими цього тижня Бюро статистики праці, підвищення цін на бензин спричинило зростання споживчих цін у США на 3,7% у серпні проти 3,2% у липні.

За даними групи автомобілістів AAA, ціни на автозаправних станціях у США — одна з найочевидніших ознак інфляції — підскочили на понад чверть з початку року — до $3,86 за галон (3,8 літрів). Ціна на дизельне паливо, яке має вирішальне значення для вантажних перевезень та сільського господарства, також підвищилася, збільшившись майже на п’яту частину за останні три місяці — до $4,53 за галон.

Що це означає для нафтових компаній

За словами аналітиків, вищі ціни призведуть до більших прибутків нафтових компаній, але навряд чи сприятимуть значному зростанню внутрішнього виробництва у США.

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Колись відома шаленими витратами на буріння американська промисловість сланцевої нафти зараз має значно обережніший підхід. Тепер вона віддає перевагу поверненню коштів акціонерам у формі дивідендів і викупу акцій, а не зростанню видобутку. «У сланцевих компаній бракує бажання інвестувати у видобуток», — вважає глобальний керівник відділу сировини Société Générale Бенджамін Гофф.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 5

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Cheff spakuxa Kiev
Cheff spakuxa Kiev
18 вересня 2023, 11:29
#
На горизонте 100 у.е за 1 барель, Brent…
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0
SkrudjMacduck
SkrudjMacduck
18 вересня 2023, 11:47
#
Намагання Саудівської Аравії та росії обмежити поставки призвели до виснаження запасів нафти. А це, вибачте, як? Як може скорочення виснажити? Може навпаки?
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0
anakin
anakin
18 вересня 2023, 12:01
#
У США стратегічні запаси виснажились на 300 млн барелів…
+
0
gorobezus
gorobezus
18 вересня 2023, 11:55
#
Рыночек порешал.
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0
gorobezus
gorobezus
18 вересня 2023, 12:00
#
С 2011 по 2014 держалась больше сотки и никто не умер
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