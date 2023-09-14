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14 вересня 2023, 12:54 Читать на русском

Як будувати під час криз? Золоте правило компанії Інтергал-Буд

На думку CEO компанії Інтергал-Буд Дмитра Спітковського, будувати у кризові періоди здатні лише ті девелопери, які змогли сформувати власний потужний технічний та людський ресурс і менш залежні від ринкової кон’юнктури.

На думку CEO компанії Інтергал-Буд Дмитра Спітковського, будувати у кризові періоди здатні лише ті девелопери, які змогли сформувати власний потужний технічний та людський ресурс і менш залежні від ринкової кон’юнктури.
Фото: Інтергал-Буд

«В нас вже є досвід роботи у складні роки. Ми будували під час кризи 2008‑2009‑го, не зупиняли роботу у 2014‑му, витримали 2020‑й і зараз, коли в країні йде велика війна, продовжуємо працювати. Золоте правило Інтергал-Буд полягає у тому, щоб будувати стільки, скільки можемо забезпечити власним ресурсом, за відсутності продажу та надходження коштів від покупців. Саме тому наш портфель проєктів зростає помірно», — стверджує Спітковський.

За його словами, повномасштабна війна, яку росія розв’язала проти України, стала справжнім випробуванням для будівельної галузі. Особливо перші півроку після початку вторгнення. І витримати цей іспит гравцям ринку було вкрай складно.

Інтергал-Буд одним із перших відновив будівництво ще навесні 2022 року. Це стало можливим саме завдяки наявним власним фінансовим, людським, технічним ресурсам. Штат компанії разом із будівельниками наразі нараховує понад 4 000 співробітників. Вона володіє великим парком техніки та має декілька власних генпідрядних організацій. Все це дає можливість бути менш залежними від ринкової ситуації та одночасно будувати велику кількість об'єктів.

За 20 років роботи компанія побудувала понад 4,6 млн кв.м нерухомості, серед яких, окрім житлової, є також комерційна та соціальна нерухомість: бізнес-центри високого рівня, торговельні центри, готелі, складські та логістичні комплекси, школи та дитячі садочки, поліклініки. Наразі Інтергал-Буд має найбільше географічне покриття серед усіх девелоперів. Компанія працює у Львові, Чернівцях, Житомирі, Рівному, Одесі та інших містах. Зокрема, в Києві, де забудовник має 23 об‘єкти (разом із вже реалізованими).

Джерело: Мінфін
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