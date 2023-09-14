Китай готується до рецесії: як це вплине на Україну

Друга за розміром економіка планети переживає складний період і ситуація в ній нагадує Японію напередодні затяжної кризи. До чого в таких умовах варто готуватися Україні та світу, в колонці для the page розповів керівник економічних програм аналітичного центру «Українські студії стратегічних досліджень» Олександр Чупак.

Що відбувається в Китаї

Основною характеристикою глобалізованої економіки є поглиблення торговельних зв’язків між всіма країнами світу. Через це жодна держава не може повністю відмежуватися від впливу того, в якому стані — процвітання чи кризи — перебувають її партнери.

Особливо значним цей вплив є з боку великих, глибоко інтегрованих у світову економіку країн. Передусім, Китаю, що посідає перше місце в переліку найбільших експортерів світу (14,4% глобального експорту за підсумками 2022 року).

Нині низка індикаторів свідчить, що Китай перебуває на порозі значної економічної кризи. Насамперед, говорять про так звані ринкові «бульбашки», що вже почали вибухати. З одного боку, на фінансовому ринку швидко зростає кількість проблемних комерційних кредитів, які в рекордній кількості були надані китайським компаніям протягом декількох попередніх років. Із іншого — на ринку нерухомості, що донедавна процвітав, відбувається обвал цін, подібний до кризи 2008 року в США.

Крім того, Китай страждає від торговельних обмежень з боку Сполучених Штатів — свого найбільшого зовнішньоекономічного партнера. Нині ситуація не така гостра, як за часів Дональда Трампа, коли країни вели справжню економічну війну. Однак, адміністрація Байдена постійно фіксує порушення з боку китайської сторони, наприклад, щодо інтелектуальної власності американських компаній. Це змушує Вашингтон дотримуватися чинних або накладати нові обмеження.

Але найбільшим тягарем для китайської економіки останнім часом була політика боротьби проти наслідків коронавірусу під назвою Zero-COVID. Під гаслами нетерпимості до вірусу президент Сі Цзіньпін дозволив на тривалий час перекрити кисень цілим галузям економіки.

На карантині опинилися великі морські порти, що відіграють значну роль у глобальних ланцюгах постачання. Під удар потрапили динамічні високотехнологічні галузі, фактично, були скасовані ринкові реформи колишнього лідера комуністичної партії Ден Сяопіна. Зрештою, обмежувальні заходи були зняті тільки наприкінці 2022 року, коли в більшості країн світу про пандемію вже почали забувати.

Ситуація в Китаї схожа на ту, що склалася в Японії напередодні затяжної кризи 1990-х. Там також були бульбашки на ринках кредитів і нерухомості, які Банк міжнародних розрахунків оцінює приблизно схожими за розміром до тих, що зараз є в Китаї. Все погіршується також через складну демографічну ситуацію в КНР: даються взнаки наслідки політики однієї дитини, що діяла в 1979—2015 роках із метою обмеження народжуваності. Народжуваність справді вдалося обмежити, і тепер через старіння населення обсяг робочої сили Китаю скорочується, негативно впливаючи на перспективи економічного зростання.

Як це вплине на світ

Саме японська, а також німецька економіки нині перебувають під найбільшою загрозою потрапити під вплив китайських проблем. Ці країни є відповідно третьою і четвертою за величиною економіками світу (після США і Китаю), перебуваючи з Пекіном у тісних торговельних зв’язках. Американці також повинні готуватися: залежно від глибини негараздів у Китаї, їхні компанії опиняться перед перспективою шукати нові канали постачання, щоб замінити китайські.

Ще до початку китайської кризи німецька економіка почувалася не найкращим чином. Головними причинами цього називають залежність від російського газу і загальне скорочення світового експорту. Німеччина — єдина країна Великої сімки (G7), для якої Міжнародний валютний фонд прогнозує рецесію вже цього року (рецесія — це уповільнення темпів зростання ВВП протягом двох послідовних кварталів).

Новини про китайську кризу особливо неприємні для німців, оскільки КНР є їхнім найбільшим торговельним партнером. Вартість німецького експорту до Китаю оцінюється в 4% ВВП країни. Суттєві втрати Німеччини означатимуть негаразди для всього Європейського Союзу — інші країни ЄС, особливо представники Єврозони, гостро відчують наслідки проблем найбільшої економіки співтовариства.

Наразі складно передбачити, яким буде вплив китайської кризи на російсько-українську війну. З одного боку, Пекін може намагатися покращити стосунки зі США, щоб домовитися про послаблення тарифного тиску. В такому разі китайці будуть змушені суттєво скоротити допомогу росії, щоб не зірвати домовленості з Вашингтоном. Із іншого боку, торговельна війна між Пекіном і Вашингтоном може вийти на новий рівень, і тоді Сі Цзіньпін спробує відігратися, допомагаючи російським окупантам проти підтримуваної американцями України.

Читайте також: Португалія: як живе та на чому насправді заробляє країна, яка ледь не розвалила ЄС

Однак, сценарій з глибокою кризою Китаю і торговельною війною є однаково невигідним для всіх сторін. США, Німеччина, Японія та інші лідери світової економіки спробують уникнути протистояння, що може потягнути на дно всіх відразу. Україні ж буде набагато приємніше, якщо пріоритетом Китаю будуть домовленості з нашими партнерами, а не з ворогами.