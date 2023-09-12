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12 вересня 2023, 9:38 Читать на русском

Топ-10 найприбутковіших банків

Згідно із даними НБУ, 10-ка найприбутковіших банків не змінилася з початку року, і так само два перших місця в цьому рейтингу посіли держструктури: Приватбанк (29,7 млрд грн) та Ощадбанк (6,8 млрд грн). Про це йдеться у статті «Мінфіну» — «НБУ підбив чергові підсумки роботи банків: чим здивували Приват, Креді Агріколь, Укргаз».

Згідно із даними НБУ, 10-ка найприбутковіших банків не змінилася з початку року, і так само два перших місця в цьому рейтингу посіли держструктури: Приватбанк (29,7 млрд грн) та Ощадбанк (6,8 млрд грн).
Фото: depositphotos

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Топ-10 прибуткових банків

Дещо скоротилася частка приватівських заробітків. Якщо у I кв. 2023 року на Приватбанк припадало 47% прибутку всієї банківської системи, то у II кв. — 43%. Невелике скорочення, але є сподівання на посилення тренду за допомогою підвищення прибутковості інших структур.

Не лише вищезгадана 10-ка, а й низка інших банків у квітні-червні 2023 року показали помітні прирости заробітків:

  1. Креді Агріколь Банк — на 891,3 млн грн (на 866%) — до 994,3 млн грн;
  2. Універсал Банк — на 740,7 млн грн (на 90%) — до 1,6 млрд грн;
  3. Кредобанк — на 637 млн грн (на 230%) — до 915 млн грн;
  4. ІНГ Банк Україна — на 458 млн грн (на 145%) — до 774 млн грн;
  5. ПроКредит Банк — на 281 млн грн (на 133%) — до 492 млн грн.


Читайте також: Рейтинг стійкості банків: топ-5 залишив Приват

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 3

+
+45
Qwerty1999
Qwerty1999
12 вересня 2023, 9:48
#
Универсалбанк (Монобанк)
на 11 месте по прибыльности
+
0
APREL1982
APREL1982
12 вересня 2023, 10:17
#
Старанно, через монобанк, где не посмотри постоянно идут разного рода перечисления то на карту то на банку, а прибыли нет выходит. Самый скупой банк — ощад на втором месте. Вопрос кто и на основании чего вообще эти рейтинги составляет.
+
0
Володимир ІТ
Володимир ІТ
12 вересня 2023, 10:22
#
Так бесплатные перечисления, банк на них не зарабатыет. Только ликвидности прибавляется.

Если бы был рейтинг по оборотам, то думаю универсал был был в топ 3 как минимум
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