Згідно із даними НБУ, 10-ка найприбутковіших банків не змінилася з початку року, і так само два перших місця в цьому рейтингу посіли держструктури: Приватбанк (29,7 млрд грн) та Ощадбанк (6,8 млрд грн). Про це йдеться у статті «Мінфіну» — «НБУ підбив чергові підсумки роботи банків: чим здивували Приват, Креді Агріколь, Укргаз».
Топ-10 найприбутковіших банків
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Топ-10 прибуткових банків
Дещо скоротилася частка приватівських заробітків. Якщо у I кв. 2023 року на Приватбанк припадало 47% прибутку всієї банківської системи, то у II кв. — 43%. Невелике скорочення, але є сподівання на посилення тренду за допомогою підвищення прибутковості інших структур.
Не лише вищезгадана 10-ка, а й низка інших банків у квітні-червні 2023 року показали помітні прирости заробітків:
- Креді Агріколь Банк — на 891,3 млн грн (на 866%) — до 994,3 млн грн;
- Універсал Банк — на 740,7 млн грн (на 90%) — до 1,6 млрд грн;
- Кредобанк — на 637 млн грн (на 230%) — до 915 млн грн;
- ІНГ Банк Україна — на 458 млн грн (на 145%) — до 774 млн грн;
- ПроКредит Банк — на 281 млн грн (на 133%) — до 492 млн грн.
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Джерело: Мінфін
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Коментарі - 3
на 11 месте по прибыльности
Если бы был рейтинг по оборотам, то думаю универсал был был в топ 3 как минимум