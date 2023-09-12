Топ-10 найприбутковіших банків

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Топ-10 прибуткових банків

Дещо скоротилася частка приватівських заробітків. Якщо у I кв. 2023 року на Приватбанк припадало 47% прибутку всієї банківської системи, то у II кв. — 43%. Невелике скорочення, але є сподівання на посилення тренду за допомогою підвищення прибутковості інших структур.

Не лише вищезгадана 10-ка, а й низка інших банків у квітні-червні 2023 року показали помітні прирости заробітків:

Креді Агріколь Банк — на 891,3 млн грн (на 866%) — до 994,3 млн грн; Універсал Банк — на 740,7 млн грн (на 90%) — до 1,6 млрд грн; Кредобанк — на 637 млн грн (на 230%) — до 915 млн грн; ІНГ Банк Україна — на 458 млн грн (на 145%) — до 774 млн грн; ПроКредит Банк — на 281 млн грн (на 133%) — до 492 млн грн.



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