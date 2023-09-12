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12 вересня 2023, 8:40 Читать на русском

Їжа та одяг почали дешевшати: чому це погані новини

Нацбанк переглянув інфляційний прогноз на кінець року з 20,7% до 8,5%. Річ у тім, що ціни сповільнюються активніше, ніж очікували фахівці НБУ, а окремі товари навіть подешевшали. Що відбувається насправді та чи може це мати негативні наслідки в майбутньому, розповів завідувач кафедри у Київському національному економічному університеті імені Вадима Гетьмана Богдан Данилишин.

Нацбанк переглянув інфляційний прогноз на кінець року з 20,7% до 8,5%, низка товарів навіть подешевшали.

Як змінилися ціни

Протягом липня-серпня 2023 року в економіці спостерігаються дефляційні тенденції. У серпні споживчі ціни знизилися на 1,4%, порівнюючи з липнем. Падіння цін зафіксовано за широким асортиментом товарів та послуг: продукти харчування (-3,7%), одяг та взуття (-2,3%), побутова техніка та інші товари побуту (-0,3%), послуги відпочинку (-0,5%).

У річному вимірі інфляція скоротилася до 8,6% (проти 26,6%, зафіксованих на початку року, та 11,3% у липні). Протягом 2023 року найбільший вклад у скорочення річного рівня інфляції внесли наступні групи товарів та послуг: хліб та хлібопродукти (13% внеску), овочі (15%), фрукти (10%), паливо та мастила (11%), алкоголь та тютюн (5%), побутова техніка та інші товари побуту (5%), риба та рибопродукти (5%).

Фактичні показники інфляції поточного року є значно нижчими за минулорічні прогнози Уряду, НБУ та міжнародних організацій, які очікували інфляцію на рівні 25−30%. Оновлений прогноз НБУ від липня передбачає річну інфляцію на рівні 8,5%, тоді як рік тому НБУ прогнозував 20,7%.

Чому інфляція знижується

Основним стримуючим чинником інфляції є скорочення сукупного попиту. Падіння реального ВВП щодо довоєнного рівня становить 28%. Скорочення робочих місць, зростання безробіття, виїзд значної кількості населення за кордон, мобілізація чоловіків до лав ЗСУ — всі ці фактори вплинули на зниження попиту і зупинили розкручування початкового інфляційного імпульсу, викликаного війною та зростанням собівартості виробництва.

Значний фіскальний дефіцит, який становить близько 25% ВВП, дуже обмежено впливає на посилення інфляційного тиску, оскільки його розмір покриває лише 2/3 від втрат сукупного попиту. Фіскальне розкручування інфляції також гальмується тим, що понад 50% державних витрат спрямовуються на оборонні потреби, а не на підтримку економіки. Однак, інфляційні ризики значного фіскального дефіциту можуть проявитися в майбутньому.

Вагомим стримуючим фактором інфляції є фіксація обмінного курсу. З липня минулого року офіційний курс гривні зафіксовано на рівні 36,6 грн за 1 дол. США, що сприяє стабілізації цін на імпортні товари. Однак, фіксація обмінного курсу в умовах значного дефіциту платіжного балансу вимагає витрачання валютних резервів на його підтримку.

За підсумками 7 місяців 2023 року розрив фінансування платіжного балансу становив $15 млрд. Весь цей розрив було покрито неринковою міжнародною допомогою, яка надійшла в обсязі $28 млрд. Залежність стабільності платіжного балансу від зовнішньої допомоги наражає Україну на потенційні ризики майбутньої девальвації, що підвищує актуальність ефективного використання наявних ресурсів для зміцнення виробничого потенціалу країни та зменшення її імпортозалежності.

Також стримуючим фактором зростання споживчих цін є збереження Урядом часткового мораторію на підвищення житлово-комунальних тарифів. Однак, даний фактор варто розглядати лише як відтермінування приросту цін, оскільки ринкова корекція цих адміністративних тарифів буде неминучою.

Частково на стримування цін вплинула жорстка монетарна політика НБУ. Підвищення ключової відсоткової ставки зумовило переспрямування частини грошової маси зі сфери споживання до сфери заощаджень. З початку підвищення облікової ставки (з червня минулого року) строкові гривневі активи населення (депозити та ОВДП) збільшились на 56 млрд грн (на 29%). Однак, загалом, обсяг таких активів є порівняно невисоким (близько 4% ВВП), тому потенціал монетарного стримування інфляції через канал заощаджень населення є обмеженим.

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Подальші перспективи інфляції визначатимуться як проінфляційними, так і контрінфляційними факторами. Низький споживчий попит та, переважно, немонетарний характер інфляції стримуватимуть розкручування інфляційної спіралі. Водночас, підвищення тарифів на електроенергію, відновлення податків на автомобільне паливо, значний фіскальний дефіцит, потенційно високі потреби у відновленні будуть вагомими проінфляційними чинниками.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 9

+
+45
kolya88
kolya88
12 вересня 2023, 8:51
#
Для тех кто продает еду и одежду это конечно плохие новости
+
+67
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
12 вересня 2023, 9:09
#
Интересно, а этот уважаемый гражданин в магазины за продуктами ходит?
+
+30
sacha2222
sacha2222
12 вересня 2023, 9:53
#
В Європі та США ціни на споживчі товари значно нижчі Українських, а по деяким позиціям в рази. Якщо слідувати за логікою автора статі, то в країнах Європи та США справи зовсім кепські.
+
0
Adadad1326
Adadad1326
12 вересня 2023, 10:00
#
Блін, експерд написав не про шкурний інтерес тут і зараз вартість одного підходу до столу, а майбутні перспективи. І якщо йому вірити, то зараз тільки квіточки. Але, зважаючи на те, що країна воює із численним стадом, ціною життів та здоров’я мабуть єдиного економічно-ефективного прошарку населення. То це очевидно і ситуація на зараз — дуже хороша.
І останнє - читайте, думайте, робіть висновки, чи будемо бігти як криси після війни, чи будемо економіку піднімати адже саме і тільки зараз маємо можливість провести реальні зміни.
+
+45
Riojas
Riojas
12 вересня 2023, 10:04
#
Не думаю, что на экономическом форуме серьезно надо объяснять, почему дефляция это плохо в среднесрочной перспективе, особенно учитывая все остальные наши факторы — падение ВВП, демографическая яма с выездом трудоспособного населения.
+
+30
Riojas
Riojas
12 вересня 2023, 10:08
#
Насчет второго вашего вопроса — да, надо бежать как крыса при первой возможности. Если вы хотите конечно еще лет 40 потерпеть, затянуть пояса и проводить реальные изменения — ок, ваш выбор. Я еще при коммунизме потерпел, в 90-е потерпел, все рассказывали что сейчас будет сложно, надо потерпеть, провести структурные реформы, это наш уникальный шанс, но ваши дети будут жить прекрасно. Хватит.
+
+11
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
12 вересня 2023, 10:16
#
ЩО??? Піднімати що? Економіку? Я цей бред чую з 1991 року! І що? Які зміни? Яка у вас освіта, що ви пишете про зміни???
Ні якіх змін не буде! Це не можливо! А коли і будуть, так це дуже страшна за наслідками революція, яка приведе до влади не зрозуміло кого, та ще з країни залишаться шматки.
Поэтому я «крыса № 1»! Нравится вам убивать свою жизнь в борьбе и строительстве не понятно чего и не известно для кого -дело ваше, а с меня хватит! В стране, у которой в «шапке» закона, написано что он не соответствует Конституции ( в некоторых частях), по определению перемен быть не может! В стране, в которой можно получить штраф и условный срок за ссору с соседом на улице и при этом отсутствует реальное наказание за надругательства над должностью Президента — перемен быть не может! И этот список всех «плюшек» может быть бесконечным!
+
+15
dvded .
dvded .
12 вересня 2023, 10:26
#
Проблема серьезная, из-за дисбаланса импорта и экспорта, а как ты это сбалансируешь, кроме как ослабить позицию импортера. Я так понимаю основная часть дисбаланса, люди продолжают слать родственникам в Европе помощь, меняя гривну на местные европейские валюты. Выходит надо отпускать курс или сменить фиксированую часть на чуть выше.
+
0
jakiro
jakiro
12 вересня 2023, 10:34
#
В мене на одяг йде десь 1000 грн в рік, коли оновлюю кросовки, футболки і шорти.
Зимову куртку вже 20 рік ношу
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