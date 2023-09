Х-акаунт Віталіка Бутеріна зламали. Сума збитків перевищила $691 тисячу

►Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Батько Бутеріна — Дмитро Бутерін підтвердив, що хакер зламав акаунт сина.

«Ігноруйте цей пост. Очевидно, Віталіка було зламано. Він працює над відновленням доступу», — зазначив він.

Як пише видання markets.businessinsider, хакер отримав доступ до облікового запису X співзасновника ethereum Віталіка Бутеріна та опублікував шкідливе посилання для 4,9 мільйонів підписників у суботу.

Скам-пост пропонував «пам'ятні NFT на честь приходу Proto-Danksharding в Ethereum». Опція збільшує пропускну здатність блокчейна і знижує розмір комісій для L2-рішень на базі технології Rollups.

За даними блокчейн-аналітика ZachXBT, сума збитків перевищила $691 000.

Серед вкрадених NFT — CryptoPunk #3983 вартістю 153,62 ETH (близько $250 000 за курсом на момент написання) і CryptoPunk #1751 за 58,18 ETH (~$95 000).

ZachXBT також зазначив, що хакер надіслав Бутеріну NFT під назвою «Віталік» після атаки.

they hacker just sent Vitalik this NFT they drained



0×909c74236ded54ecea95ea1568e1abf67624ccae436d1b9d94cd0c163b11eec5 pic.twitter.com/Fx6ekDYyWR