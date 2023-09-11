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11 вересня 2023, 18:42 Читать на русском

Х-акаунт Віталіка Бутеріна зламали. Сума збитків перевищила $691 тисячу

Хакери зламали профіль співзасновника Ethereum Віталіка Бутеріна у X (Twitter). Про це пише Marketsinsider.

Хакери зламали профіль у X (Twitter) співзасновника Ethereum Віталіка Бутеріна.
Фото: depositphotos

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Деталі

Батько Бутеріна — Дмитро Бутерін підтвердив, що хакер зламав акаунт сина.

«Ігноруйте цей пост. Очевидно, Віталіка було зламано. Він працює над відновленням доступу», — зазначив він.

Як пише видання markets.businessinsider, хакер отримав доступ до облікового запису X співзасновника ethereum Віталіка Бутеріна та опублікував шкідливе посилання для 4,9 мільйонів підписників у суботу.

Скам-пост пропонував «пам'ятні NFT на честь приходу Proto-Danksharding в Ethereum». Опція збільшує пропускну здатність блокчейна і знижує розмір комісій для L2-рішень на базі технології Rollups.

За даними блокчейн-аналітика ZachXBT, сума збитків перевищила $691 000.

Серед вкрадених NFT — CryptoPunk #3983 вартістю 153,62 ETH (близько $250 000 за курсом на момент написання) і CryptoPunk #1751 за 58,18 ETH (~$95 000).

ZachXBT також зазначив, що хакер надіслав Бутеріну NFT під назвою «Віталік» після атаки.

Джерело: Мінфін
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