Хакери зламали профіль співзасновника Ethereum Віталіка Бутеріна у X (Twitter). Про це пише Marketsinsider.
Х-акаунт Віталіка Бутеріна зламали. Сума збитків перевищила $691 тисячу
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Деталі
Батько Бутеріна — Дмитро Бутерін підтвердив, що хакер зламав акаунт сина.
«Ігноруйте цей пост. Очевидно, Віталіка було зламано. Він працює над відновленням доступу», — зазначив він.
Як пише видання markets.businessinsider, хакер отримав доступ до облікового запису X співзасновника ethereum Віталіка Бутеріна та опублікував шкідливе посилання для 4,9 мільйонів підписників у суботу.
Скам-пост пропонував «пам'ятні NFT на честь приходу Proto-Danksharding в Ethereum». Опція збільшує пропускну здатність блокчейна і знижує розмір комісій для L2-рішень на базі технології Rollups.
За даними блокчейн-аналітика ZachXBT, сума збитків перевищила $691 000.
Серед вкрадених NFT — CryptoPunk #3983 вартістю 153,62 ETH (близько $250 000 за курсом на момент написання) і CryptoPunk #1751 за 58,18 ETH (~$95 000).
ZachXBT також зазначив, що хакер надіслав Бутеріну NFT під назвою «Віталік» після атаки.
they hacker just sent Vitalik this NFT they drained— ZachXBT (@zachxbt) September 10, 2023
0×909c74236ded54ecea95ea1568e1abf67624ccae436d1b9d94cd0c163b11eec5 pic.twitter.com/Fx6ekDYyWR
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