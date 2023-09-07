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7 вересня 2023, 11:30 Читать на русском

Ідея Банк здійснює продаж портфеля проблемних активів

АТ «Ідея Банк» в рамках реалізації стратегії управління проблемними активами пропонує учасникам ринку фінансових послуг взяти участь в торгах з продажу прав вимоги за беззаставними кредитними договорами Позичальників фізичних осіб. Відступлення права вимоги здійснюватиметься шляхом проведення відкритих та прозорих торгів, організованих за англійською моделлю аукціонів. Регламент торгівта Договір факторингу розміщені на офіційному сайті Банку.

До участі в торгах запрошуються юридичні особи-фінансові установи, які відповідно до законодавства мають право надавати кошти у позику, в тому числі на умовах фінансового кредиту, та/або послуги з факторингу, та мають досвід на ринку купівлі кредитних портфелів не менше одного року.

Основні характеристики портфеля:

  • кредити готівкою, кредитні картки, кредити на придбання товарів;
  • 1000+ днів прострочення боргу;
  • наявні кредити, по яких ведеться претензійно-позовна робота, розпочата до запровадження воєнного стану;

Портфель буде розділено на лоти по групах днів прострочення боргу, в кожному лоті близько 2−4 тис. кредитів. Загалом на продаж виставляється близько 23 тис. кредитів, сума загальної заборгованості за якими складає понад 1,1 млрд грн. Учасники зможуть детально ознайомитись з лотами після успішного проходження реєстрації. Реєстрація триватиме з 06.09.2023 по 15.09.2023 р., для цього потрібно надіслати заявку на електронну адресу partners@ideabank.ua.

Контакти для звернень: partners@ideabank.ua, (050) 660−46−97.

Джерело: Мінфін
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