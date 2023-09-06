Київ, 6 вересня 2023 р. Ідея Банк направив 10 млн грн на підтримку Збройних Сил України.
Ідея Банк направив 10 млн грн на підтримку ЗСУ
Пан Лєшек Чарнєцкі, власник істотної участі IdeaBank, громадянин Польщі, у 34 річницю народження банку звернувся до Наглядової Ради Ідея Банку щодо виділення 10 млн грн на підтримку ЗСУ. Наглядова рада схвалила відповідне рішення, та вже 6 вересня 2023 року Ідея Банк направив виділені кошти на спеціальний рахунок у НБУ для підтримки Збройних Сил України.
Пан Лєшек Чарнєцкі у своєму зверненні наголосив:
«Україна — чудова країна, в якій працюють та доводять своє право на гідне життя та світове визнання неймовірні люди! І саме сьогодні Україна, як ніколи, потребує підтримки світової спільноти, міжнародних організацій, окремих країн, нашої з вами підтримки. Вважаю цей внесок польських інвесторів банку в перемогу та майбутнє України найменшим, чим ми можемо подякувати Україні та її народові за те, що він бореться не лише за свою незалежність, але й за безпеку і цінності всього демократичного світу».
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