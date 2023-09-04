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4 вересня 2023, 14:44 Читать на русском

В Україні перебуває в обігу 110 мільйонів платіжних карток — статистика НБУ

За підсумками червня 2023 року загальна кількість емітованих платіжних карток в Україні досягла 110,3 млн штук, що на 1% більше порівняно з січнем цього року. Про це повідомляє пресслужба Національного банку.

За підсумками червня 2023 року загальна кількість емітованих платіжних карток в Україні досягла 110,3 млн штук, що на 1% більше порівняно з січнем цього року.
Фото: pixabay.com

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Також відбулося більш суттєве збільшення кількості платіжних карток, з якими щомісяця здійснювалися видаткові операції, на 3% - із 45,9 млн шт. у січні до 47,2 млн шт. у червні.

Статистика використання платіжних карток, емітованих банками України, протягом другого кварталу 2023 року свідчить, що безготівкові розрахунки українців залишаються на високому рівні, попри другий рік війни.

Так, кількість операцій (безготівкових та з отримання готівки) з використанням платіжних карток, емітованих українськими банками, в Україні та за її межами у другому кварталі 2023 року становила 1 842,9 млн шт., а їхня сума — 1 334,9 млрд грн.

З них безготівковими були 1 710,6 млн операцій на загальну суму 829,5 млрд грн.

Тобто українці продовжують віддавати перевагу безготівковим операціям з платіжними картками.

9 із 10 операцій з платіжними картками — безготівкові

Частка безготівкових операцій у другому кварталі 2023 року за сумою перебуває на рівні 62,1% в загальній сумі операцій із платіжними картками, за кількістю — досягає 92,8% (за I квартал 2023 року — 69,4% та 94% відповідно).

Аналіз розподілу безготівкових операцій за їхніми видами свідчить, що у другому кварталі цього року найбільше операцій із використанням карток за сумою та за кількістю припадало на розрахунки в торговельній мережі (46,4% та 72,6% відповідно). Там було здійснено 1242,5 млн операцій на суму 385,2 млрд грн.

Перекази з картки на картку у другому кварталі 2023 року становили третину за сумою (32,1%) та майже десятину за кількістю (8,5%). Оплата товарів і послуг в інтернеті - 14,9% за сумою та 14,6% за кількістю.

У звітному періоді середня сума однієї операції становила:

  • в торговельній мережі - 310 грн (у першому кварталі цього року — 344 грн),
  • з переказу з картки на картку — 1 829 грн (2 133 грн),
  • з оплати товарів та послуг у мережі Інтернет — 495 грн (460 грн).

Платіжна інфраструктура

Кількість активних pos-терміналів у торговельній та сервісній мережах у червні порівняно з січнем зросла на 8,3% (до 388,1 тис. шт.), а кількість пунктів продажу та надання послуг, які приймають платіжні картки, — на 12,2% (до 355,9 тис. шт.).

Банкоматна мережа з початку року також демонструє тенденцію до відновлення. Зростання кількості банкоматів з початку року становило 1,2% (до 15,8 тис. шт.).

Безконтактні платіжні картки

Продовжує зростати і загальна кількість безконтактних платіжних карток. Їх кількість, за підсумками червня цього року, збільшилася на 5% порівняно з січнем. Загалом більше половини (57%) активних платіжних карток у червні - це безконтактні картки.

Токенізовані платіжні картки

Також популярними серед українців є токенізовані платіжні картки, кількість яких з початку року зросла на 14% (до 9,7 млн шт.). Серед усіх активних карток їх частка становить 21% (у січні 2023 року — 19%). Тобто токенізованою є приблизно кожна п’ята активна платіжна картка.

Як наслідок, лише десята частина операцій (10,6% за сумою та 9,4% за кількістю) у другому кварталі цього року здійснювалася в торговельній мережі з фізичним зчитуванням даних із носія картки.

У першому кварталі 2023 року частка таких операцій становила 12,4% та 11,1% відповідно. Решта операцій були безконтактними (з безконтактною карткою або за допомогою смартфонів та інших гаджетів). Їхня сума у другому кварталі 2023 року становила 344,5 млрд грн (у першому кварталі - 307,4 млрд грн).

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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