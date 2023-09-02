Проєкт бюджету-2024: Мінфін анонсував підвищення мінімальної зарплати

Міністерство фінансів закладає у проєкт закону «Про державний бюджет на 2024 рік» підвищення розміру мінімальної заробітної плати з 1 січня до 7 100 грн, а з 1 липня 2024 року — до 8 000 грн. Про це повідомляє пресслужба Мінфіну.

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Перший заступник міністра Денис Улютін повідомив, що прогнозний посадовий оклад працівника І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки, заморожений з 1 грудня 2021 року на рівні 2 893 грн, з 1 січня 2024 року пропонується підвищити до 3 195 грн.

«У 2024 році для підтримки органів місцевого самоврядування буде і надалі передбачено майже 24 млрд грн додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам для найбільш постраждалих прифронтових та фронтових територій. Базова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на наступний рік прогнозується у сумі 20,2 млрд грн», — повідомив Улютін.

Крім цього з 1 січня 2024 року оплата праці держслужбовців здійснюватиметься на основі класифікації посад державної служби та системи грейдів.