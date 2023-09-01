Чому кожна погана новина про економіку штовхає ринки вгору

Ціла низка негативних для американської економіки новин раз за разом впродовж тижня підштовхували ринки вгору. Чому так відбувається, які сподівання мають інвестори та чи виправдані вони, розповів засновник First Kyiv Investment Club Іван Компан.

В очікуванні розвороту

Минулий тиждень — це про макроекономіку: настрої споживачів, ВВП за другий квартал, інфляція та стан ринку праці. І всі ці дані мали скластися в головах інвесторів в єдину картину, щоб дати відповідь на запитання, яке сьогодні хвилює ринки найбільше: «Так коли ж ФРС, нарешті, припинить затягувати гайки?!». Власне, динаміку ринків цього тижня варто розглядати саме через призму цього запитання…

«Що погано для економіки — гарно для ринків!», — цього тижня це правило запрацювало повною мірою. Оголосили в понеділок, що оцінку ВВП у другому кварталі було знижено до 2,1%, а очікувалося 2,4%, — ринки зазеленіли. Оприлюднили у вівторок дані про те, що кількість робочих вакансій в країні зменшилася — ринки зазеленіли. З’ясувалося в середу, що кількість створених в приватному секторі робочих місць менше, ніж очікувалося, — ринки зазеленіли. І тільки коли в четвер з’ясувалося, що інфляція (РСЕ) саме така, як очікувалося, трохи вище, ніж попереднього місяця, — ринки частково почервоніли, напевно, щоб трохи перепочити перед головню подією тижня — Звітом про стан ринку праці. Зрештою, все можна пояснити…

Чим гірший стан американської економіки, тим вище ймовірність, що ФРС візьме паузу, а то й взагалі почне рухатися в зворотному напрямку. Ось тільки, чи принесе це радість ринкам у довгостроковій перспективі? Але це питання про майбутнє — зараз всім потрібен «розворот». Тому ринки радо вітають такі заяви, як зробив цього тижня один із керівників ФРС Рафаєль Бостік, назвавши політику центрального банку «доречно обмежувальною».

«Я думаю, що ми повинні бути обережними і терплячими, і дозволити обмежувальній політиці продовжувати впливати на економіку, але так, щоб не зробити її занадто жорсткою і завдати цим непотрібного економічного болю», — сказав Бостік. У підсумку, за тиждень, ймовірність того, що ФРС зробить паузу у вересні, зросла, а того, що підвищить ще раз до кінця року, — знизилася. Надія на «розворот» за минулий тиждень суттєво зміцніла.

Звіт про стан ринку праці в серпні, як очікувалося, мав продемонструвати певне охолодження, проте результати не дали чіткої картини того, що відбувається. Кількість створених робочих місць зросла до 187 тисяч, при очікуваних 170 тисяч, а ось рівень безробіття збільшився з 3,5% до 3,8%. Вартість робочої сили теж продовжила зростати, на 0,2%, що менше очікуваних 0,3% та 0,4% у липні. Загалом, мабуть, ще рано робити остаточний висновок про успіхи ФРС в охолодженні ринка праці, але, принаймні, він вже не закипає, що й було позитивно оцінено ринком.

На що сподіватись далі

Все залежить від головного гравця на ринку — ФРС — і тих економічних козирів, які опиняться у нього на руках. Схоже, що наразі більшість інвесторів сподівається на те, що посадка у виконанні центрального банку і справді буде м’якою: інфляція продовжить знижуватися, споживачі продовжать купувати, а економіка, хоча й повільніше, але все ж продовжить зростати. Чудовий сценарій для оптимістів, які вірять в те, що ринки зростатимуть вічно.

Читайте також: Як Nvidia заробляє на ШІ та чому її акції зросли та впали майже в один день

Набагато менше людей вірить, що стрімке підвищення ставки все ж матиме потужний негативний ефект і посадка може бути жорсткішою, ніж вважає більшість. Хто правий — покаже історія, але, на мою думку, в ситуації, коли дохідність S&P 500 на рівні 4,7%, як зараз, лише трохи вище дохідності десятирічних державних облігацій США і нижче за дохідність короткострокових, із погашенням до двох років включно, розраховувати на стрімке зростання ринку акцій було б надто оптимістично.