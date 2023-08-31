Президент України Володимир Зеленський підписав закон про внесення змін до Податкового кодексу, який встановлює ставку податку у 18% на валовий ігровий дохід (GGR) онлайн-казино. Закон опубліковано на сайті Верховної Ради.
Зеленський підписав закон про повернення ставки податку 18% на валовий ігровий дохід онлайн-казино
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«Це +1,5 млрд грн/рік для бюджету», — заявив перший заступник голови Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк.
GGR
GGR (Gross Gaming Revenue) валовий ігровий дохід — сума всіх грошей, зароблених казино на програшах гравців за певний період часу. Визначається він вирахуванням виграшів із загальної суми всіх ставок.
Нагадаємо
У середині квітня 2022 року депутати підтримали правку, яка дозволила гральному бізнесу перейти на спрощену систему оподаткування, сплачуючи лише 2% єдиного податку від обороту.
На спрощену систему оподаткування перейшов практично весь гральний бізнес, який значно знизив відрахування до бюджету. До переходу ці компанії платили в середньому 200 000 грн податків на день, після — до 23 000 грн.
На початку 2023 року президент Володимир Зеленський підписав закон про заборону перебування грального бізнесу на спрощеній системі оподаткування.
За п’ять місяців 2023 року компанії, які працюють онлайн у сфері грального бізнесу, сплатили вчетверо більше податків, ніж за весь 2022 рік. Станом на 1 червня 2023 року компанії сплатили понад 2,2 млрд грн, тоді як за весь 2022 рік ця сума не перевищувала 550 млн грн.
Коментарі - 1
Самая одиозная льгота!
Нематериальный бизнес в большинством…прям им было трудно в 2022 и 2023 годом!
Купили пару внедорожников и коптеров для ПР…а так гребли по полной!
А Вася летом 2022 стоял в очереди на кордон чтобы успеть завести свой 15 летний Пасат без налогов.