Вкладники банку Конкорд отримали від ФГВФО майже 374 мільйони за перший тиждень виплати відшкодування

За перший тиждень з моменту початку виплати гарантованого відшкодування вкладники банку Конкорд отримали від Фонду гарантування вкладів фізичних осіб 374 млн грн, що становить 58% загальної гарантованої суми. Про це повідомляє пресслужба ФГВФО.

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Найактивніше за відшкодуванням від Фонду гарантування вкладники банку Конкорд звертались в перші три дні з моменту початку виплат. Так, із 374 млн грн вкладники банку лише з понеділка по середу отримали 333 млн грн.

У ФГВФО також зазначили, що все більше вкладників банків, що ліквідуються, обирають дистанційний спосіб виплати відшкодування. Більше третини призначеної до виплат гарантованої суми, а саме 156 млн грн, було отримано вкладниками банку Конкорд без відвідування відділення банку-агента Фонду.

Виплати вкладникам банку Конкорд тривають. Зважаючи на норми чинного законодавства, вкладники банку Конкорд отримують гарантоване відшкодування в повному обсязі суми вкладу разом із нарахованими станом на кінець дня 1 серпня 2023 року відсотками.

Як отримати відшкодування

Виплати коштів вкладникам здійснюються через 12 банків-агентів Фонду, що підключені до Автоматизованої системи виплат.

Отримати відшкодування вкладники можуть безпосередньо у відділенні одного з цих банків, звернувшись до обраного відділення з:

паспортом або іншим документом, що посвідчує особу,

довідкою ІПН.

Також отримати виплату можна дистанційно, через 5 зі згаданих банків-агентів:

Вклади в інвалюті

Вклади в іноземній валюті відшкодовуються у гривні за курсом НБУ, встановленим на кінець дня 1 серпня 2023 року.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що правління Національного банку ухвалило рішення про виведення з ринку банку Конкорд 1 серпня.