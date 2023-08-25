«Мінфін» збільшує бонус до депозиту: акція триватиме до кінця серпня

До Дня Незалежності «Мінфін» підготував спеціальну депозитну пропозицію для своїх читачів: подвоєнні бонуси від нас та підвищена дохідність від банків-учасників.

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Після зниження ключової ставки, більшість банків поступово знижує ставки за депозитами. Для наших читачів деякі з них роблять виняток і надають спеціальні умови.

Наприклад, наші читачі, що візьмуть участь в акції та відкриють депозит у банках Кліринговий Дім та Піреус на 3 міс, отримають дохідність у 20% річних. Спеціальні умови бонусів діятимуть й за депозитами від sportbank та Кредитвест Банку.

А ми подвоїмо для вас наш Бонус до депозиту. Ті з вас, хто оформить його за цим посиланням зможуть отримати до 2% річних плюсом до стандартних процентних ставок від банків.

Акція діятиме з 25 по 31 серпня, тож доєднуйтесь та отримайте найвигідніші депозитні пропозиції на ринку.