Європейцям уже не потрібно багато газу: як відреагували ціни

Нестабільні ціни змушують європейські домогосподарства та заводи переходити на екологічніші види палива швидше, ніж очікувалося. Минулорічний ажіотаж на ринку газу зійшов нанівець, але споживання не відновлюється. Про причини розповідає The Wall Street Journal. «Мінфін» публікує переклад статті.

Сонячна революція

Попит на природний газ у Європі не відновився, незважаючи на зниження цін. Базова ціна TTF у регіоні впала на 85%, порівнюючи з минулим роком, коли Європа намагалася якнайшвидше заповнити газосховища на зиму після припинення постачання з росії. Ціни впали частково через те, що європейські газосховища вже заповнені. Минулого тижня цільовий показник досяг 90% потужностей, що на понад два місяці випереджає графік, встановлений Європейським союзом минулого року.

При цьому базовий попит також знизився. Судячи з даних відстеження попиту на газ у Європі, отриманих від аналітичного центру Bruegel, споживання газу в першому кварталі цього року було на 18% нижче, ніж у середньому в 2019—2021 рр., і на 19% нижче — у другому кварталі. Спад прискорився, порівнюючи з падінням на 12%, зафіксованим минулого року.

Відновленню споживання газу, зокрема, заважає слабкіше економічне зростання. За словами експерта ринку Бена Макуїльямса, ще одна причина може бути пов'язана з тим, що нижчі оптові ціни ще не дійшли до кінцевих користувачів.

Інші фактори будуть постійнішими, особливо нові технології. Європейська асоціація теплових насосів повідомила, що у 2022 році продаж теплових насосів збільшився на 39%. Нині вони встановлені у 16% житлових та комерційних будівель Європи, і часто замінюють газові котли.

Для роботи теплових насосів потрібна електрика, яка часто виробляється з використанням газу, але тут ситуація також змінюється. Кількість нових установок для генерації сонячної енергії підскочила на рекордні 47% у 2022 році, а минулого року відновлювані джерела енергії вперше виробили більше електроенергії в Європі, ніж газ.

Виробництво ЗПГ зростає — де покупці

Один із чинників невизначеності щодо майбутнього попиту на газ пов'язаний з тим, чи вдасться нормалізувати європейську промисловість, включаючи хімічну галузь та виробництво добрив. Міжнародне енергетичне агентство вважає, що до половини зниження промислового попиту на газ у Європі минулого року пов'язане із зупинками виробництва.

Деякі компанії, чия бізнес-модель традиційно залежала від дешевого російського газу, перенесли виробництво в регіони з нижчими витратами, такі як США, де вартість газу становить приблизно чверть від спотових європейських цін.

Європейські ціни на газ залишаться нестабільними доти, доки у 2025 році не збільшаться світові постачання зрідженого природного газу. У понеділок ціна TTF зросла на 5% через побоювання з приводу страйків на австралійському терміналі ЗПГ. Компанії можуть не захотіти знову запускати європейські заводи доти, доки витрати на електроенергію в регіоні не стануть передбачуванішими.

За оцінками Оксфордського інституту енергетичних досліджень, до повномасштабного вторгнення в Україну очікувалося, що з 2021 до 2030 року світовий попит на газ збільшиться на 18%. Потім прогноз скоротився до 10%. Нижчі очікування щодо зростання пов'язані з різким скороченням витрат у Європі, а також прийняттям Закону про зниження інфляції в США, який прискорить перехід на відновлювані джерела енергії в країні.

Ніщо з цього не є ідеальною умовою для американських виробників ЗПГ, які вкладають мільярди доларів у нове виробництво. За оцінками Wood Mackenzie, судячи з проєктів, які вже отримали фінансування, та проєктів, що перебувають у процесі реалізації, американські потужності з експорту ЗПГ можуть подвоїтися до кінця десятиліття.

Справді, Європі знадобиться велика кількість ЗПГ протягом декількох наступних років, щоб заповнити дефіцит російського трубопровідного газу. Але що швидше регіон відмовиться від газу, то швидше експортерам доведеться знайти нові пункти призначення — принаймні, для частини вантажів. Очікується, що країни, які, як і раніше, споживають багато вугілля для виробництва електроенергії, такі як Індія та Пакистан, у результаті перейдуть на газ, щоб скоротити викиди вуглекислого газу, за умови, що ціни знизяться настільки, щоб зробити цей перехід доступним.

«Вікно можливостей для природного газу звужується у всьому світі, хоча азіатські ринки, що залежать від вугілля, забезпечать перспективи зростання в середньостроковому періоді», — вважає аналітик МЕА з ринку енергоносіїв Гергей Мольнар.

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Покупці та продавці природного газу здобули зовсім різний досвід на фоні рекордних минулорічних цін, а репутація палива, як дешевого та надійного виду енергії, сильно постраждала. Темпи змін на європейському газовому ринку збільшують ризики надлишку.