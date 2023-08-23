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23 серпня 2023, 17:44 Читать на русском

Ціни на газ у Європі впали на 10%

Європейські ціни на природний газ впали на 10%, оскільки переговори, спрямовані на запобігання страйкам на австралійських підприємствах із виробництва ЗПГ, вийшли на фінальну стадію. Про це пише Bloomberg.

Європейські ціни на природний газ впали на 10%, оскільки переговори, спрямовані на запобігання страйкам на австралійських підприємствах із виробництва ЗПГ, вийшли на фінальну стадію.
Фото: freepik.com

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Обвал цін

Протягом дня ціни падали на 18%, однак у результаті ф'ючерси на хабі TTF у Нідерландах впали на 10,5% до 38,40 євро за мегават-годину (близько 440 доларів за тисячу кубометрів).

Ризик перебоїв в експорті ЗПГ з Австралії, одного з найбільших виробників у світі, призвів до зростання цін в Азії та Європі цього місяця, а у вівторок ціни досягли найвищого рівня з квітня — 42,9 євро за мегават-годину.

Читайте: Ціни на газ у Європі вперше з червня перевищили $500 за тисячу кубометрів

Хоча страйки на підприємствах Woodside Energy Group Ltd. та Chevron Corp., можуть поставити під загрозу до 10% світових поставок ЗПГ, деякі трейдери вважають нещодавні цінові зміни надто сильними.

Компанія та офіційні особи, які представляють працівників заводу з виробництва ЗПГ на Північно-Західному шельфі, зустрічаються в Перті, і якщо не буде прогресу, страйки можуть розпочатися вже 2 вересня.

Нагадаємо

22 серпня біржові ціни на газ у Європі вперше з 15 червня перевищили $500 за тисячу кубометрів, зрісши майже на 9%.

Драйвером зростання цін стали повідомлення про можливі страйки робочих СПГ-заводів в Австралії.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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zzzachary
zzzachary
23 серпня 2023, 17:52
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От де нема раші там завжди домовляются і все добре!
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