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22 серпня 2023, 19:40 Читать на русском

Ціни на газ у Європі вперше з червня перевищили $500 за тисячу кубометрів

Біржові ціни на газ у Європі вперше з 15 червня перевищили $500 за тисячу кубометрів, зрісши майже на 9%. Це випливає з даних лондонської біржі ICE, повідомляє галузеве видання enkorr.

Біржові ціни на газ у Європі вперше з 15 червня перевищили $500 за тисячу кубометрів, зрісши майже на 9%.
Фото: freepik.com

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Вересневі (найближчі) ф'ючерси за індексом TTF (найбільшого в Європі хаба, розташованого в Нідерландах) відкрили торги біля позначки $451,2 (-1,8%) за тисячу кубометрів. А станом на 15:10 за Києвом їхня вартість становила $500,3 (+8,8%). Динаміка котирувань наводиться від розрахунку попереднього торговельного дня — $459,6 за тисячу кубометрів.

Причина зростання цін

Драйвером зростання цін стали повідомлення про можливі страйки робочих СПГ-заводів в Австралії.

Агентство Reuters у неділю повідомило, що австралійські профспілки на морських газових платформах Woodside Energy Group (WDS.AX), що розташовані на Північно-Західному шельфі, оголосили про плани проведення страйку 2 вересня.

Це може призвести до зриву постачання 10% світового експорту скрапленого природного газу.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що закачування газу в українські газосховища відбувається з випередженням графіка, в ПСГ закачано вже понад 13 мільярдів кубів блакитного палива.

Джерело: Мінфін
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