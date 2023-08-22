Україна направила до МВФ Дорожню карту з підготовки Національної стратегії доходів

Уряд і Міністерство фінансів у рамках виконання зобов'язань за програмою розширеного фінансування з МВФ розробили й надіслали йому Дорожню карту з підготовки Національної стратегії доходів на 2024−2030 роки. Про це заявив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев в інтерв'ю «Інтерфакс-Україна».

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«Дорожню карту вже направлено до МВФ, і з МВФ проводять системні регулярні технічні місії з напрацювання напрямів реформування», — сказав він.

Голова комітету уточнив, що Стратегія, яка синхронізується з процесом євроінтеграції, стосується всього періоду до 2030 року, але є частина заходів, які можна вже наразі реалізовувати, до перемоги у війні, а є частина, яку можна буде здійснити вже тільки в післявоєнний період.

Диджиталізація

«Диджиталізація податкової та ризик-орієнтований підхід у її роботі — це те, що має реалізовуватися і реалізується вже наразі, не чекаючи завершення воєнних дій», — наголосив він.

За словами Гетманцев, у цьому напрямі вже є певні успіхи:

значно розширено функціонал електронного кабінету платника,

податкова здійснює попереднє заповнення декларацій фізичних осіб, яким скористалося понад 100 тис. платників,

запущено новий контакт-центр,

готовий до запуску мобільний застосунок, розробляють програмне забезпечення для е-аудиту та е-акцизу.

Дорожня карта Національної стратегії

Говорячи про Дорожню карту Нацстратегії, голова комітету повідомив, що вона передбачає:

зміни в оподаткуванні праці та доходів фізичних осіб,

упровадження заходів із протидії розмиванню бази оподаткування відповідно до рекомендацій OECD,

наближення податкового законодавства до законодавства ЄС, зокрема уніфікацію у сфері непрямого оподаткування — акцизний податок і податок на додану вартість.

Гетманцев додав, що передбачається також реформування оподаткування екологічним податком, тобто концентрація на оподаткуванні викидів CO2 замість того, щоб оподатковувати місцеві викиди, як це робиться на сьогодні.

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«Також це реформування спрощеної системи оподаткування. Ми хотіли б за зразок взяти один із прикладів оподаткування малого бізнесу, який діє в ЄС. Ми розглядаємо наразі Польщу як ту модель, яка могла б працювати в Україні», — повідомив він.

Ідеться і про запровадження індивідуальних моделей, спрямованих на реструктуризацію податкового боргу для фізичних осіб і малого та середнього бізнесу, зазначив голова комітету.

За його словами, окремий великий блок Національної стратегії доходів — те, що стосується податкового адміністрування.

«І тут ми маємо сконцентруватися на впровадженні системи управління податковими ризиками. Тобто передбачаються зміни в організаційній системі самої Податкової служби: розширення департаментів, які займаються аналітикою, за рахунок звуження тих департаментів, які займаються суцільним контролем за здійсненням платниками їхньої діяльності», — пояснив Гетманцев.

Він нагадав, що сама Національна стратегія доходів має бути вже в жовтні.