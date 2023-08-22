Україна направила до МВФ Дорожню карту з підготовки Національної стратегії доходів

Мінфін - Курси валют України

Встановити
%Бонус від Мінфіну
русский
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроектиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація

Змінити мову на русский

22 серпня 2023, 14:21 Читать на русском

Україна направила до МВФ Дорожню карту з підготовки Національної стратегії доходів

Уряд і Міністерство фінансів у рамках виконання зобов'язань за програмою розширеного фінансування з МВФ розробили й надіслали йому Дорожню карту з підготовки Національної стратегії доходів на 2024−2030 роки. Про це заявив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев в інтерв'ю «Інтерфакс-Україна».

Уряд і Міністерство фінансів у рамках виконання зобов'язань за програмою розширеного фінансування з МВФ розробили й надіслали йому Дорожню карту з підготовки Національної стратегії доходів на 2024−2030 роки.
Фото: slovoidilo.ua

Читайте сторінку«Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

«Дорожню карту вже направлено до МВФ, і з МВФ проводять системні регулярні технічні місії з напрацювання напрямів реформування», — сказав він.

Голова комітету уточнив, що Стратегія, яка синхронізується з процесом євроінтеграції, стосується всього періоду до 2030 року, але є частина заходів, які можна вже наразі реалізовувати, до перемоги у війні, а є частина, яку можна буде здійснити вже тільки в післявоєнний період.

Диджиталізація

«Диджиталізація податкової та ризик-орієнтований підхід у її роботі — це те, що має реалізовуватися і реалізується вже наразі, не чекаючи завершення воєнних дій», — наголосив він.

За словами Гетманцев, у цьому напрямі вже є певні успіхи:

  • значно розширено функціонал електронного кабінету платника,
  • податкова здійснює попереднє заповнення декларацій фізичних осіб, яким скористалося понад 100 тис. платників,
  • запущено новий контакт-центр,
  • готовий до запуску мобільний застосунок, розробляють програмне забезпечення для е-аудиту та е-акцизу.

Дорожня карта Національної стратегії

Говорячи про Дорожню карту Нацстратегії, голова комітету повідомив, що вона передбачає:

  • зміни в оподаткуванні праці та доходів фізичних осіб,
  • упровадження заходів із протидії розмиванню бази оподаткування відповідно до рекомендацій OECD,
  • наближення податкового законодавства до законодавства ЄС, зокрема уніфікацію у сфері непрямого оподаткування — акцизний податок і податок на додану вартість.

Гетманцев додав, що передбачається також реформування оподаткування екологічним податком, тобто концентрація на оподаткуванні викидів CO2 замість того, щоб оподатковувати місцеві викиди, як це робиться на сьогодні.

Читайте також: МВФ не зарахує Україні виконання структурного маяка. У Раді підмінили текст законопроєкту — Железняк

«Також це реформування спрощеної системи оподаткування. Ми хотіли б за зразок взяти один із прикладів оподаткування малого бізнесу, який діє в ЄС. Ми розглядаємо наразі Польщу як ту модель, яка могла б працювати в Україні», — повідомив він.

Ідеться і про запровадження індивідуальних моделей, спрямованих на реструктуризацію податкового боргу для фізичних осіб і малого та середнього бізнесу, зазначив голова комітету.

За його словами, окремий великий блок Національної стратегії доходів — те, що стосується податкового адміністрування.

«І тут ми маємо сконцентруватися на впровадженні системи управління податковими ризиками. Тобто передбачаються зміни в організаційній системі самої Податкової служби: розширення департаментів, які займаються аналітикою, за рахунок звуження тих департаментів, які займаються суцільним контролем за здійсненням платниками їхньої діяльності», — пояснив Гетманцев.

Він нагадав, що сама Національна стратегія доходів має бути вже в жовтні.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 2

+
+15
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
22 серпня 2023, 14:47
#
Наверно, кого-то держут за идиотов.
Два документа, которые «ловкачи» от порошенко не изменили, а очень продуктивно направили себе во благо (внеся массу правок) это Налоговый и Твможенный Кодекс. Все эти документы были приняты в 2011 году и почему то не являются …корупційним проявом злочинної вдади…
И теперь на основе этих «писулек» кто-то собирается …проводить европейские принципы…
И полный треш — …управление налоговыми рисками… НЕ недопустимость рисков, а …управление рисками… это конечно из цикла
…не борьба с заболеванием, а …управление заболеванием…
+
0
zevs1
zevs1
22 серпня 2023, 15:32
#
Данила Гетманцев редкий трюкач, Зеленского такой кадр устраивает видимо близки по духу друг другу.
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 7 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами