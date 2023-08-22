МВФ не зарахує Україні виконання структурного маяка. У Раді підмінили текст законопроєкту — Железняк

Після втручання в процес розгляду законопроєкту № 8401 заступника глави Офісу президента Ростислава Шурми, депутати без погодження з МВФ замінили текст проєкту, який був структурним маяком, розробленим на виконання меморандуму з МВФ. Про це заявив перший заступник голови Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк.

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«Отримав інформацію з трьох джерел — у нас проблема з № 8401 та меморандумом з МВФ. Якщо коротко: там не зараховують виконання структурного маяка, оскільки в останній момент була зміна редакції тексту закону, яку ніхто не погодив з МВФ», — зазначив Железняк.

За його словами, це сталося після того, як у процес роботи над законопроєктом втрутився заступник Офісу президента Ростислав Шурма. Була, зокрема, замінена частина проєкту, яка стосується обмеження перевірок.

«Був текст № 8401 до другого читання, де був нормальний текст (перевірки поверталися по факту тільки для найбільших субʼєктів). Але потім була зустріч у Раді: Премʼєр, керівництво Ради, Міністр фінансів, заступник ОП та представники всіх фракцій. І там в останню мить Ростислав Шурма запропонував виключити частину редакції по перевірках», — зазначив депутат.

За словами Железняка, Шурма запевнив, що будуть проведені всі необхідні перемовини.

«Ще й обіцяли за 3 тижні дати нову концепцію по єдиному органу перевірок (що, звичайно, ніхто не зробив). Всі фракції були свідками», — зазначив депутат.

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Він також повідомив, що проти ідеї Шурми виступили премʼєр-міністр та Міністр фінансів. Проте депутати, без погодження, замінили текст проєкту.

«Після такого «кидка» МВФ значно більше уваги приділить пункту про перевірки, і в наступних умовах це буде вже реальне повернення і навіть посилення, а не номінальне (як передбачав спочатку текст законопроєкту № 8401).

Що далі

За словами Железняка, цей пункт стає проблемою для взаємодії з МВФ: мало того, що дедлайн пропустили, але ще і «кинули».

"Думаю зараз реально МВФ дуже ретельно буде слідкувати за поверненням перевірок. Тобто креативно вже обійти не вийде. І ось тепер це буде реально ризик для бізнесу. Враховуючи, що вже кінець серпня, а по цьому ніхто ще пальцем не поворухнув, то буде далі, як завжди: в останню мить кинуть найгірший текст, написаний на коліні, і «голосуй — або смерть», — заявив нардеп.