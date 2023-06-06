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6 червня 2023, 8:36 Читать на русском

Вартість стартапу Neuralink Ілона Маска досягла $5 мільярдів — Reuters

Вартість заснованого Ілоном Маском стартапу Neuralink, який створює чипи для імплантації в мозок, досягла близько $5 млрд. Про це пише Reuters з посиланням на п'ять обізнаних джерел.

Вартість заснованого Ілоном Маском стартапу Neuralink, який створює чипи для імплантації в мозок, досягла близько $5 млрд.

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Вартість стартапу Neuralink

Ця оцінка вартості заснована на приватних угодах з акціями Neuralink, здійснених останніми кількома місяцями, перед тим як компанія заявила, що американські регулятори схвалили випробування її технологій на людях. Два роки тому стартап Маска було оцінено майже у $2 млрд під час приватного раунду інвестицій, зазначає Reuters.

Після схвалення випробувань Neuralink запропонувала інвесторам купити цінні папери компанії при оцінці в $7 млрд, тобто по $55 за акцію, пише агентство, посилаючись на електронний лист, що потрапив у його розпорядження.

Однак Reuters не зміг з'ясувати, чи хтось з інвесторів погодився купити акції Neuralink на таких умовах.

Читайте: Neuralink Ілона Маска отримала дозвіл на тестування мозкових чипів на людях

Нагадаємо

26 травня Neuralink заявила, що отримала дозвіл на проведення першого клінічного дослідження на людині від Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів США (FDA). У компанії зазначили, що набір добровольців для клінічних досліджень поки що не відкритий.

До цього, на початку березня, джерела Reuters повідомили, що FDA відхилило заявку Neuralink на дослідження його чипів для мозку на людях, пославшись на ризики, пов'язані з безпекою. FDA виділило десятки проблем, які компанія мала вирішити до початку випробувань.

Основне занепокоєння регулювальника викликав літієвий акумулятор чипа, можливість переміщення його проводів в інші області мозку і питання щодо того, чи можна витягнути пристрій і як це зробити, не пошкодивши мозок, написало агентство.

Neuralink працює з 2016 року, його мета — створити чип, який допоможе усунути наслідки травм головного та спинного мозку, щоб паралізовані люди могли знову рухатися.

У лютому 2021 року Маск повідомив про успішне вживлення чипа в мозок мавпи, у квітні компанія показала відео з мавпою, яка грає у відеоігри «силою думки».

У грудні 2022 року Reuters писав, що влада США перевіряє Neuralink на предмет потенційного порушення правил утримання піддослідних тварин.

За інформацією агентства, співробітники Neuralink скаржилися, що випробування на тваринах проводяться поспіхом, що призводить до зайвих страждань та загибелі звірів. Neuralink до цього відкидала звинувачення у жорстокому поводженні з тваринами під час експериментів.

У лютому 2023 року Мінтранс США заявив про перевірку компанії через звинувачення в небезпечному транспортуванні зараженого обладнання.

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Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
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