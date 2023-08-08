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8 серпня 2023, 10:48 Читать на русском

Експорт та імпорт Китаю падає, а Moody's знижує кредитні рейтинги банків із США: що потрібно знати вранці

Головні новини іноземних ринків цього ранку.

Головні новини іноземних ринків цього ранку.

Фондові індекси США зросли у понеділок

S&P 500 додав 0,9%, високотехнологічний Nasdaq — 0,6%, а індекс Dow Jones — 1,2%.

Все завдяки публікації сильніших фінансових результатів американських компаній за другий квартал 2023 року.

За даними Fundstrat, 85% компаній зі списку S&P 500 вже представили свої квартальні звіти: 81% перевищують оцінки прибутку в середньому на 7%, а 64% перевищують оцінки виручки в середньому на 3%.

Ринки Азіатсько-Тихоокеанського регіону демонструють змішану динаміку

Широкий індекс акцій Азії (за винятком Японії) MSCI AC Asia ex Japan Index знизився сьогодні на 0,8%, японський Nikkei зріс на 0,4%, сінгапурський STI збільшився на 0,1%, південнокорейський Kospi знизився на 0,1%, гонконгський Hang Seng упав на 1,4%, а китайський Shanghai Composite практично не змінився.

Інвестори в Азії зберігають стриманий настрій на тлі слабших, ніж очікувалося, торгових даних з Китаю, а також напередодні ключових показників інфляції, які будуть опубліковані пізніше цього тижня.

Китай повідомляє про двозначне падіння експорту та імпорту у липні

За даними Reuters, минулого місяця китайський імпорт скоротився на 12,4% у річному обчисленні проти прогнозованого експертами зниження на 5%. У свою чергу експорт з Китаю в липні скоротився на 14,5%, що більше очікуваного зниження на 12,5% і падіння на 12,4% у попередньому місяці.

Тим часом економіка Китаю зростала млявими темпами у другому кварталі 2023 року через послаблення попиту всередині країни та за кордоном, що спонукало вищих керівників обіцяти подальшу політичну підтримку, а аналітиків знижувати свої прогнози щодо зростання китайської економіки цього року.

Поганий імпорт та експорт у липні є останньою ознакою того, що економічне зростання Китаю в поточному кварталі може ще більше сповільнитися, оскільки темпи будівництва, виробництва та діяльності у сфері послуг, а також обсяги прямих іноземних інвестицій та промислового прибутку продовжують знижуватися, зауважує Reuters.

Moody's знизило рейтинги 10 американських банків

Серед тих, чиї кредитні рейтинги були знижені Moody's: M&T Bank, Webster Financial Corporation, BOK Financial, Old National Bank, Pinnacle Financial Partners Inc. та Fulton Financial Corporation.

Причинами зниження рейтингу для великої кількості американських банків експерти з Moody's назвали вищу вартість фінансування, потенційне зниження достатності капіталу в секторі та ризики, що зростають, пов'язані з кредитами на комерційну нерухомість, на тлі ослаблення попиту на офісні приміщення в США.

У Moody's також попередили, що у найближчій перспективі можуть бути знижені рейтинги і для великих американських кредиторів, включаючи US Bancorp, Bank of New York Mellon, State Street та Truist Financial Corporation на тлі загального тиску на галузь.

Інвестори, вражені крахом банків у США та Європі цього року, уважно стежать за ознаками стресу в галузі, оскільки зростання процентних ставок змушує банки платити більше за депозити та збільшує вартість фінансування. У той же час, вищі ставки знижують вартість активів кредитних організацій і ускладнюють рефінансування боргів позичальниками, що потенційно веде до послаблення балансу банків, зауважує Bloomberg.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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eurousa
eurousa
8 серпня 2023, 10:57
#
Скоро комусь знадобиться маленька «побєдоноснайа» війна…
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