Порушення фінмону: НБУ оштрафував банк ПУМБ майже на 11 мільйонів, а CreditKasa на 2,5 мільйона

Нацбанк в липні оштрафував три банки: банк ПУМБ на 10,85 мільйона гривень, Кристалбанк на 51 тисячу гривень та ліквідований банк Конкорд на 400 тисяч гривень. Крім того, було застосовано заходи впливу до 16 небанківських фінансових установ. Про це йдеться у повідомленні регулятора.

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Що порушив ПУМБ

ПУМБ допустив порушення закону про протидію відмиванню доходів в частині неналежної перевірки клієнта; неналежного виконання посилених заходів перевірки клієнта, ризик ділових відносин з яким є високим; неналежного застосовування ризик-орієнтованого підходу; а також не передачі під час здійснення переказу коштів інформації про платника переказу.

Також банк допустив порушення положення НБУ про фінмоніторинг у частині незабезпечення онлайн-моніторингу та подальшого моніторингу інформації про платника переказів коштів; незабезпечення аналізу та виявлення фінансових операцій клієнтів, що містять індикатори підозрілості; а також невиявлення усіх критеріїв ризику відмивання доходів при аналізі інформації за результатами перевірки клієнтів.

Що порушив Конкорд

Банк «Конкорд» було оштрафовано на 400 тисяч гривень за порушення зазначеного закону у частині несупроводження переказу коштів необхідною інформацією про отримувача та платника. Банк 1 серпня було вирішено позбавити ліцензії та ліквідувати.

Що порушив Кристалбанк

На 51 тисячу гривень було також оштрафовано Кристалбанк за неналежне застосовування ризик-орієнтованого підходу.

Штраф CreditKasa на 2,5 мільйона

Мікрокредитну організацію CreditKasa (ТОВ «Укр Кредит Фінанс») оштрафували за неналежну організацію та проведення первинного фінмоніторингу на 2,5 мільйона гривень.

Також регулятор застосував штрафи до цілої низки мережі пунктів обміну валют та інших фінкомпаній, зокрема, до ФК «Центрофінанс» — у 500 тисяч гривень, ФК «Альфа-Інвест Груп» та «Преміум Фінанс» — по 400 тисяч, ФК «Магнат» — 250 тисяч, ФК «Валта Груп» — 204 тисячі, ФК «Аверс» — 200 тисяч, ФК «Проксима», ФК «Бізнес-партнер» та «Укр-Транс-Кепітал» — по 51 тисячі, ФК «Октава Фінанс» — 50 тисяч.

До ФК «Стідва» застосовано символічний штраф у 1,7 тисячі гривень за те, що не стала на облік як суб'єкт первинного фінмоніторингу, до ФК «Фінансовий світ» — письмове застереження за неподання вчасно до НБУ плану заходів з фінмоніторингу, валютного нагляду та нагляду з питань реалізації санкцій, а до представництва Willis Polska S.A. — письмове застереження за неподання звітності з питань запобігання та протидії відмиванню доходів.

Крім того, за низку порушень в сфері фінмоніторингу на 153 тисячі гривень оштрафовано страхову компанію «Кредо». Своєю чергою, вінницьку мережу ломбардів «Приват» оштрафували на 51 тисячу гривень за ігнорування попереднього застереження Нацбанку.