Де в Україні отримують найбільші та найнижчі пенсії — Опендатабот

За даними Пенсійного фонду України, кількість пенсіонерів зменшилась на 140 тисяч протягом другого кварталу 2023 року, що стало найбільшим скороченням від початку великої війни. Середній розмір пенсії в Україні становить 5,3 тисячі грн, а 30% пенсіонерів отримують менше за 3 тисячі грн. Про це повідомляє Опендатабот.

►Читайте «Мінфін» у Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Як змінилася кількість пенсіонерів

Зазначається, що щорічно кількість пенсіонерів в Україні скорочується, в середньому, на 2%. За другий квартал 2023 року кількість пенсіонерів в Україні зменшилась на 140 тисяч осіб. Це майже половина від того, наскільки поменшало пенсіонерів від початку великої війни — на 288 тисяч людей.

«Ймовірніше за все, різкий спад у 2 кварталі 2023 року пов’язаний з оновленими у звіті ПФУ даними про пенсіонерів у 4 областях: на Херсонщині, Донеччині, Луганщині та у Запорізької області», — пояснюють в Опендатабот.

Найбільша чисельність пенсіонерів наразі на Дніпропетровщині — 886 тисяч, на другому місці Київ — 750 тисяч та замикає трійцю Харківщина — 725 тисяч.

Аналітики зауважують, що станом на початок липня середній розмір пенсії в Україні становить 5311,44 грн — близько 145 доларів.

«Наразі 30% від усіх українських пенсіонерів отримають виплати менше за 3000 грн. Нагадаємо, прожитковий мінімум складає 2 589 грн», — підкреслюють в Опендатабот.

Від початку повномасштабного вторгнення середній розмір пенсійної виплати по країні збільшився на 21,5%.

«Цікаво, що в Україні є два регіони, в яких пенсії за цей час зросли найбільше: це Рівненщина (+69%) та Житомирщина (+49%). У 7 областях — Дніпропетровській, Донецькій, Житомирський, Запорізькій, Київський, Луганській, Рівненській та у Києві — середній розмір пенсійної виплати перевищує загальний показник по країні», — зазначають аналітики.

Найменша середня пенсія на Тернопільщині — 4023,42 грн, це на 24% нижче за середній показник по країні. Найбільша у Києві — 7190,4 грн, на третину більше за середню виплату по Україні.

«Пенсіонери все більше довіряють свої гроші банкам — наразі на картку отримують свої виплати 79%. Чисельність отримувачів пенсій через банківську систему потрохи продовжує зростати і наразі становить 79% усіх пенсіонерів — 8,3 млн осіб», — зауважують в Опендатабот.