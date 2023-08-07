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7 серпня 2023, 12:22 Читать на русском

Де в Україні отримують найбільші та найнижчі пенсії — Опендатабот

За даними Пенсійного фонду України, кількість пенсіонерів зменшилась на 140 тисяч протягом другого кварталу 2023 року, що стало найбільшим скороченням від початку великої війни. Середній розмір пенсії в Україні становить 5,3 тисячі грн, а 30% пенсіонерів отримують менше за 3 тисячі грн. Про це повідомляє Опендатабот.

За даними Пенсійного фонду України, кількість пенсіонерів зменшилась на 140 тисяч протягом другого кварталу 2023 року, що стало найбільшим скороченням від початку великої війни.
Фото: depositphotos

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Як змінилася кількість пенсіонерів

Зазначається, що щорічно кількість пенсіонерів в Україні скорочується, в середньому, на 2%. За другий квартал 2023 року кількість пенсіонерів в Україні зменшилась на 140 тисяч осіб. Це майже половина від того, наскільки поменшало пенсіонерів від початку великої війни — на 288 тисяч людей.

«Ймовірніше за все, різкий спад у 2 кварталі 2023 року пов’язаний з оновленими у звіті ПФУ даними про пенсіонерів у 4 областях: на Херсонщині, Донеччині, Луганщині та у Запорізької області», — пояснюють в Опендатабот.

Найбільша чисельність пенсіонерів наразі на Дніпропетровщині — 886 тисяч, на другому місці Київ — 750 тисяч та замикає трійцю Харківщина — 725 тисяч.

Аналітики зауважують, що станом на початок липня середній розмір пенсії в Україні становить 5311,44 грн — близько 145 доларів.

«Наразі 30% від усіх українських пенсіонерів отримають виплати менше за 3000 грн. Нагадаємо, прожитковий мінімум складає 2 589 грн», — підкреслюють в Опендатабот.

Від початку повномасштабного вторгнення середній розмір пенсійної виплати по країні збільшився на 21,5%.

«Цікаво, що в Україні є два регіони, в яких пенсії за цей час зросли найбільше: це Рівненщина (+69%) та Житомирщина (+49%). У 7 областях — Дніпропетровській, Донецькій, Житомирський, Запорізькій, Київський, Луганській, Рівненській та у Києві — середній розмір пенсійної виплати перевищує загальний показник по країні», — зазначають аналітики.

Найменша середня пенсія на Тернопільщині — 4023,42 грн, це на 24% нижче за середній показник по країні. Найбільша у Києві — 7190,4 грн, на третину більше за середню виплату по Україні.

«Пенсіонери все більше довіряють свої гроші банкам — наразі на картку отримують свої виплати 79%. Чисельність отримувачів пенсій через банківську систему потрохи продовжує зростати і наразі становить 79% усіх пенсіонерів — 8,3 млн осіб», — зауважують в Опендатабот.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Moonlighter
Moonlighter
7 серпня 2023, 13:22
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Опендатагеймер
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