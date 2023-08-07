Земля у подарунок і 1% податку для ФОПів: як зберегти націю після війни

Керівник Українського інституту майбутнього Вадим Денисенко запропонував не випускати чоловіків із України навіть після перемоги протягом трьох років, аби зберегти націю. Чому державі варто мислити не заборонами, а дозволами, розповів старший економіст Ukraine Economic Outlook Михайло Кухар.

Соціаліст і ліберал: різниця у мисленні

Соціаліст бачить проблему, бачить людей, як ресурс, сприймає територію, як периметр, і логічно мислить заборонами.

Подібна нісенітниця ніколи навіть не спаде на думку людині, що мислить в системі індивідуальних свобод. У тому числі, власних економічних свобод. Таких людей ще називають лібералами.

Коли соціалісту Сталіну чи соціалісту Мао потрібно було зібрати декілька тисяч робочих будувати греблю — вони ні в кого не питали дозволу, насильно збирали людей, селили в бараки та заставляли на сонці чи на морозі роками працювати кіркою майже за безцінь.

Сучасно мислячий правитель чи державний менеджер, що не підхопив в юності вірус марксизму та не захворів манією величі, що призводить до соціалістичного типу мислення, мислитиме не заборонами, а дозволами.

Він подивиться на проблему природнього «відтоку» людей з території, як на природнє явище після війни. Він шукатиме: чим їх заохотити та повернути, а не залякати, переслідувати та заборонити.

Сучасний державний менеджер, що ліберально мислить, ставлячи на перше місце права людини, підійде до цього, як до проєктної задачі. Чого ми боїмось? Що поруч Європа, де зарплати вищі, отже, всі переїдуть туди?

Ну, по-перше, не настільки вже й вищі на не дуже кваліфіковану працю без знання мови.

А по-друге, давайте подумаємо, що ми можемо запропонувати їм натомість!

Що у нас вже краще, ніж у Європі, або що можна швидко зробити краще, ніж у Європі?

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Підсвічуємо сильні сторони

Система дитячих садків — і державних, і приватних — ще до війни була кращою. Давайте глянемо, де їх не вистачає, спитаємо, які в них проблеми, і завтра ж звільнимо їх від зайвих податків та зайвих регуляцій!

Школи? Так, рівень викладання і програми середніх шкіл в Україні ми мали до війни значно вищі, ніж у більшості країн. Всі без виключення батьки, що вивезли дітей до Європи, за останній рік в цьому переконалися, я гадаю. Порівнюючи насиченість та складність і, зрештою, знання дітей, що паралельно продовжують вчитися за допомогою зуму в Україні.

Можливо, варто посилити програми зум-навчання дітей наших біженців, замість погроз виключити зі шкіл всіх, хто фізично не повернеться до України до 1 вересня?

Медицина? Всі вже порівняли приватну українську медицину зі страховою європейською, де місяці в черзі треба провести? Якщо ще не всі, то це лише питання часу. Запитайте у лікарів! Запитайте у приватних бізнесменів! Що їм ще потрібно для того, щоб приватних клінік стало ще більше, а державні якомога швидше приватизувалися (з програмою держфінансування пацієнтів-пільговиків, звісно ж! Тією, що і зараз існує, — гроші ходять за пацієнтом).

А скільки європейських країн пропонують сільській молоді безкоштовний будинок та 2−20 гектарів власної землі для ведення фермерського господарства.

А ми, Україна, — можемо це запропонувати! Чому б ні? З тих 10 млн га земель держрезерву! Так вже робилося для ветеранів АТО в 2014—2015 роках, можна так само зробити і зараз. Тільки не «дарувати», як тоді це робив уряд Яценюка, а давати в кредит на 30 років під нульову ставку. Щоб брали тільки ті, хто буде щось на ній робити.

Створити податковий оазис

Тепер щодо бізнесу. І податків. Найболючіша тема, але і тут вже є напрацьовані рішення.

Ось ми боїмося, що українці поїдуть за кордон, бо там вищі зарплати. А ми хіба не хочемо, щоб європейці їхали до нас, бо у нас низькі податки?

Я ні на йоту не жартую! Більшість тих, хто знайшов роботу в Європі легально та поплатили там податки, переконалися в тому, як це солодко…

Чому ми досі не скасували їм подвійне оподаткування, а Гетманцев, навпаки, прийняв закон про обов‘язкове декларування та драконівські штрафи для трудових мігрантів.

А уявіть, якщо навпаки: ми оголошуємо, що не претендуємо на податки з доходів як українців, так і іноземців, що отримані за межами України. Їдьте всі до нас, заповнюйте сміливо декларації, зберігайте гроші в українських банках!

Податкова реформа. Ну навіть не зручно про це повторювати ще раз і ще раз: зупиніть податкову антиреформу Гетманцева хоча б, якщо ви не наважуєтеся вже 8 років зробити, власне, ліберальну податкову реформу!

В Румунії податок на ФОПи — 1%. У країнах Балтії у малого бізнесу взагалі не існує податкових перевірок! Взагалі!

В Польщі, Чехії, Словаччині, — у всіх наших найближчих сусідів ефективні ставки податків для бізнесу нижчі, ніж у воюючій Україні.

Ми ще до війни програвали податкову конкуренцію всім країнам-сусідам! Скрізь — податок на виведений капітал замість корпоративного податку (що звільняє ваші внутрішні інвестиції повністю від оподаткування, стимулюючи їх). Середня ефективна ставка ПДВ у країнах Європи менше 10%!!! Я на цьому зупинюся, бо я на цю тему говорити можу дуже довго.

Щодо податкової реформи, яку потрібно проводити негайно і ще вчора.

Зараз остання соломинка вітчизняних фіскалів — вони вмовляють Президента, що давайте проведемо цю податкову реформу «вже після війни»…

Можете й після. Якщо вам потрібно вирівняти власні конкурентні правила ведення бізнесу хоча б з країнами-сусідами лише після війни — то будь-ласка, давайте ще почекаємо.

Словом, є ліберальний тип мислення, де ти пропонуєш свободи, права та можливості для своїх громадян, конкуруючи за них з іншими державами, а є соціалістичний тип мислення. У соціалістів завжди все просто: не можемо вирішити проблему — отже, всім все заборонити! Як у сталінському СССР. Закрили кордони і всі працювали на Стройках Века майже задарма.

Зараз так не вийде.

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Якщо дивитися на проблему ширше — у нас же, насправді, є і в цій царині гарна новина: у нас починається Програма відновлення. Вартістю, щонайменше, 200 мільярдів доларів. Що запрограмовано створить і додаткові мільйони робочих місць, і зажене в небо зарплати в країні за пару років. Я, як макроекономіст, бачу ці взаємозв‘язки дуже чітко.

Але і це відносно світле наше майбутнє після перемоги не скасовує жодного з пунктів: і треба дореформувати та дати більшу свободу приватній медицині, і підтримати в їхньому розвитку наші найконкурентніші в Європі дошкільну і шкільну освіти, і скасувати репресії проти біженців та заробітчан, і скасувати податкову антиреформу! І зробити, нарешті, довгоочікувану ліберальну/антикорупційну податкову реформу.