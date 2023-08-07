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7 серпня 2023, 11:48 Читать на русском

Земля у подарунок і 1% податку для ФОПів: як зберегти націю після війни

Керівник Українського інституту майбутнього Вадим Денисенко запропонував не випускати чоловіків із України навіть після перемоги протягом трьох років, аби зберегти націю. Чому державі варто мислити не заборонами, а дозволами, розповів старший економіст Ukraine Economic Outlook Михайло Кухар.

Керівник Українського інституту майбутнього Вадим Денисенко запропонував не випускати чоловіків із України навіть після перемоги протягом трьох років, бо, інакше, ми втратимо ще більше людей, а відтак - і державу.

Соціаліст і ліберал: різниця у мисленні

Соціаліст бачить проблему, бачить людей, як ресурс, сприймає територію, як периметр, і логічно мислить заборонами.

Подібна нісенітниця ніколи навіть не спаде на думку людині, що мислить в системі індивідуальних свобод. У тому числі, власних економічних свобод. Таких людей ще називають лібералами.

Коли соціалісту Сталіну чи соціалісту Мао потрібно було зібрати декілька тисяч робочих будувати греблю — вони ні в кого не питали дозволу, насильно збирали людей, селили в бараки та заставляли на сонці чи на морозі роками працювати кіркою майже за безцінь.

Сучасно мислячий правитель чи державний менеджер, що не підхопив в юності вірус марксизму та не захворів манією величі, що призводить до соціалістичного типу мислення, мислитиме не заборонами, а дозволами.

Він подивиться на проблему природнього «відтоку» людей з території, як на природнє явище після війни. Він шукатиме: чим їх заохотити та повернути, а не залякати, переслідувати та заборонити.

Сучасний державний менеджер, що ліберально мислить, ставлячи на перше місце права людини, підійде до цього, як до проєктної задачі. Чого ми боїмось? Що поруч Європа, де зарплати вищі, отже, всі переїдуть туди?

Ну, по-перше, не настільки вже й вищі на не дуже кваліфіковану працю без знання мови.

А по-друге, давайте подумаємо, що ми можемо запропонувати їм натомість!
Що у нас вже краще, ніж у Європі, або що можна швидко зробити краще, ніж у Європі?

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Підсвічуємо сильні сторони

Система дитячих садків — і державних, і приватних — ще до війни була кращою. Давайте глянемо, де їх не вистачає, спитаємо, які в них проблеми, і завтра ж звільнимо їх від зайвих податків та зайвих регуляцій!

Школи? Так, рівень викладання і програми середніх шкіл в Україні ми мали до війни значно вищі, ніж у більшості країн. Всі без виключення батьки, що вивезли дітей до Європи, за останній рік в цьому переконалися, я гадаю. Порівнюючи насиченість та складність і, зрештою, знання дітей, що паралельно продовжують вчитися за допомогою зуму в Україні.

Можливо, варто посилити програми зум-навчання дітей наших біженців, замість погроз виключити зі шкіл всіх, хто фізично не повернеться до України до 1 вересня?

Медицина? Всі вже порівняли приватну українську медицину зі страховою європейською, де місяці в черзі треба провести? Якщо ще не всі, то це лише питання часу. Запитайте у лікарів! Запитайте у приватних бізнесменів! Що їм ще потрібно для того, щоб приватних клінік стало ще більше, а державні якомога швидше приватизувалися (з програмою держфінансування пацієнтів-пільговиків, звісно ж! Тією, що і зараз існує, — гроші ходять за пацієнтом).

А скільки європейських країн пропонують сільській молоді безкоштовний будинок та 2−20 гектарів власної землі для ведення фермерського господарства.

А ми, Україна, — можемо це запропонувати! Чому б ні? З тих 10 млн га земель держрезерву! Так вже робилося для ветеранів АТО в 2014—2015 роках, можна так само зробити і зараз. Тільки не «дарувати», як тоді це робив уряд Яценюка, а давати в кредит на 30 років під нульову ставку. Щоб брали тільки ті, хто буде щось на ній робити.

Створити податковий оазис

Тепер щодо бізнесу. І податків. Найболючіша тема, але і тут вже є напрацьовані рішення.

Ось ми боїмося, що українці поїдуть за кордон, бо там вищі зарплати. А ми хіба не хочемо, щоб європейці їхали до нас, бо у нас низькі податки?

Я ні на йоту не жартую! Більшість тих, хто знайшов роботу в Європі легально та поплатили там податки, переконалися в тому, як це солодко…

Чому ми досі не скасували їм подвійне оподаткування, а Гетманцев, навпаки, прийняв закон про обов‘язкове декларування та драконівські штрафи для трудових мігрантів.

А уявіть, якщо навпаки: ми оголошуємо, що не претендуємо на податки з доходів як українців, так і іноземців, що отримані за межами України. Їдьте всі до нас, заповнюйте сміливо декларації, зберігайте гроші в українських банках!

Податкова реформа. Ну навіть не зручно про це повторювати ще раз і ще раз: зупиніть податкову антиреформу Гетманцева хоча б, якщо ви не наважуєтеся вже 8 років зробити, власне, ліберальну податкову реформу!

В Румунії податок на ФОПи — 1%. У країнах Балтії у малого бізнесу взагалі не існує податкових перевірок! Взагалі!

В Польщі, Чехії, Словаччині, — у всіх наших найближчих сусідів ефективні ставки податків для бізнесу нижчі, ніж у воюючій Україні.

Ми ще до війни програвали податкову конкуренцію всім країнам-сусідам! Скрізь — податок на виведений капітал замість корпоративного податку (що звільняє ваші внутрішні інвестиції повністю від оподаткування, стимулюючи їх). Середня ефективна ставка ПДВ у країнах Європи менше 10%!!! Я на цьому зупинюся, бо я на цю тему говорити можу дуже довго.

Щодо податкової реформи, яку потрібно проводити негайно і ще вчора.
Зараз остання соломинка вітчизняних фіскалів — вони вмовляють Президента, що давайте проведемо цю податкову реформу «вже після війни»…

Можете й після. Якщо вам потрібно вирівняти власні конкурентні правила ведення бізнесу хоча б з країнами-сусідами лише після війни — то будь-ласка, давайте ще почекаємо.

Словом, є ліберальний тип мислення, де ти пропонуєш свободи, права та можливості для своїх громадян, конкуруючи за них з іншими державами, а є соціалістичний тип мислення. У соціалістів завжди все просто: не можемо вирішити проблему — отже, всім все заборонити! Як у сталінському СССР. Закрили кордони і всі працювали на Стройках Века майже задарма.

Зараз так не вийде.

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Якщо дивитися на проблему ширше — у нас же, насправді, є і в цій царині гарна новина: у нас починається Програма відновлення. Вартістю, щонайменше, 200 мільярдів доларів. Що запрограмовано створить і додаткові мільйони робочих місць, і зажене в небо зарплати в країні за пару років. Я, як макроекономіст, бачу ці взаємозв‘язки дуже чітко.

Але і це відносно світле наше майбутнє після перемоги не скасовує жодного з пунктів: і треба дореформувати та дати більшу свободу приватній медицині, і підтримати в їхньому розвитку наші найконкурентніші в Європі дошкільну і шкільну освіти, і скасувати репресії проти біженців та заробітчан, і скасувати податкову антиреформу! І зробити, нарешті, довгоочікувану ліберальну/антикорупційну податкову реформу.

Автор:
Кухар Михайло
керуючий партнер, старший економіст Кухар Михайло
Ukraine Economic Outlook
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 32

+
+141
Bitcoin
Bitcoin
7 серпня 2023, 11:55
#
По факту в Украине установлено крепостное право для мужчин. Можно откупиться, можно прятаться по лесам и ходить только тропами. Это фактически сегрегация под патриотическими лозунгами.
В моем понимании подобные запреты это преступление. Закона я не видел, есть волевое решение гаранта о нарушении гарантий. Это узурпация.
Опять же, если запрет, то всем или никому.
+
0
korvin29
korvin29
7 серпня 2023, 12:57
#
Бунт будет, если такое примут.
+
+8
SkeptikUA
SkeptikUA
7 серпня 2023, 13:38
#
Впевнені? Де зараз бунт проти викрадення людей представниками ТЦК?
+
0
Ranet
Ranet
7 серпня 2023, 14:06
#
Жінки не бунтують!
+
+15
Riojas
Riojas
7 серпня 2023, 14:11
#
Все бунты закончились в 14-м году, все пассионарии на фронте, многих уже нет.
+
+88
Bitcoin
Bitcoin
7 серпня 2023, 11:57
#
Если сейчас не время революционных изменений в экономической политике, то изменений не будет никогда.
+
+30
Riojas
Riojas
7 серпня 2023, 12:11
#
Руководителю Украинского института будущего Вадиму Денисенко 49 лет, его сознательная жизнь прошла в независимой Украине и вирус марксизма он подхватить не успел при всем желании. У него немного другой вирус, «необходимо просто сохранить нацию», и цена его не волнует. Никакие марксисты-социалисты тут не при чем… а вот будущее страны при таких руководителях (а это не исключение, а абсолютно логическое мышление людей такого склада) печально.
+
0
Riojas
Riojas
7 серпня 2023, 12:12
#
Люди едут в Европу не за детскими садами и низкими налогами, а потому, что там немыслимы такие руководители чего угодно кроме партии AfD.
+
0
engine
engine
7 серпня 2023, 14:17
#
AfD лидирует в опросах. Какие же будут руководители если они наберут много мест в парламенте?
+
+8
Den Mark
Den Mark
7 серпня 2023, 12:55
#
Вчиться у Відні й знімає відео російською: журналісти знайшли, як живе син екснардепа Денисенка
https://24tv.ua/denisenko-zayaviv-pro-zaboronu-viyizd-za-kordon-yak-zhive-sin_n2367144
+
0
Riojas
Riojas
7 серпня 2023, 14:09
#
Лучший друг сына нафронтника Данилова наверное
+
+15
Три літри
Три літри
7 серпня 2023, 15:35
#
Его вірус не має політичної окраски: він мент, та порода держиморд які були ще за царату
+
+77
zevs1
zevs1
7 серпня 2023, 12:13
#
Гетманцеву и остальным Слугам нужно щипать гусей, а гуси решили что у них есть право и выбор, улететь из Украины или пойти под нож.

Но и тут власть говорит о том что гусей нельзя выпускать, ведь власти решили что гуси их собственные.
+
0
brigadirius
brigadirius
7 серпня 2023, 12:14
#
При всій моїй повазі до Михайла Кухара, але він не зовсім правильно вживає терміни. Антагоніст соціалісту це не ліберал, а лібертаніанець. Піночет боровся і ненавидів соціалістів, але він зовсім не був лібералом. Ну, а в цілому згоден з автором.
+
+15
SkeptikUA
SkeptikUA
7 серпня 2023, 12:16
#
«рівень викладання і програми середніх шкіл в Україні ми мали до війни значно вищі, ніж у більшості країн.»

Серйозно? В якому ж світі ми тоді живемо?

Ну, а на рахунок клікбейтного 1% податку для ФОПів — залиште все як є і ПРОСТО НАС НЕ ЧІПАЙТЕ!!!
+
0
engine
engine
7 серпня 2023, 14:21
#
>Серйозно? В якому ж світі ми тоді живемо?
На самом деле, у нас огромные проблемы в высшем (ВУЗы) и специально-техническом (ПТУ) образовании. Там жуть, мрак, в студенты идут чтобы откосить от армии, по специальности не работают (ВДУМАЙТЕСЬ: НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ В ПУСТОТУ ПОТРАТИЛИ ДЕНЬГИ) и т. д. и т. п.
А вот школы как раз трогать и ломать не надо.
+
0
SkeptikUA
SkeptikUA
7 серпня 2023, 14:59
#
А в мене інше уявлення — з мого досвіду СЗОШ + після «синхронізації» з досвідами моїх однолітків — середня освіта у нас мягко кажучи не є якісною. Я закінчив школу ще у нульових, думаю зараз ситуація навіть гірша, бо програма +/- та сама, вчителі ті самі, а світ з того часу змінився кардинально (інтернет у кожного в кишені).
+
+15
Андрей Татра
Андрей Татра
7 серпня 2023, 12:18
#
Все написано правильно. Если мы хотим сохранить словянское население в нашей стране ,а то мы с лёгкостью получим Среднюю Азию, Китай,Вьетнам и др. Это будет другой менталитет, другой взгляд на все.
+
+15
Dmitrik7
Dmitrik7
7 серпня 2023, 12:41
#
200 лет татаро-монгольского ига. Ага, славянская нация :)
Сохранить нужно граждан Украины — украинцев (это те, кто живет в Украине).
+
0
Олександр Міщенко
Олександр Міщенко
7 серпня 2023, 13:30
#
Захоплення Києва монголами 1240 рік, перехід Києва до складу Литви 1321 рік, маємо 81 рік, а не 200 років, що очевидно переплутано з московією. Стосновно західної застини України, там вплим монголів був ще менше
+
+30
korvin29
korvin29
7 серпня 2023, 13:00
#
Так это ж рабство. И будут обычные украинцы пахать за минималку, когда Слуги будут на Мальдивах, Тайланде, Испании хаты и машины покупать и жить там, а зарабатывать в Украине.
После принятия такого закона, с невыпусканием украинцев зарубеж, будет майдан 3.0.
+
+8
SkeptikUA
SkeptikUA
7 серпня 2023, 13:42
#
Мені особисто байдуже словянин чи азіат буде обкрадати державні кошти купуючи усілякі «барабани», а Вам?
А якщо серйозно, то це держава для народу, а не народ для держави. Український совок 2.0 будуйте без нас.
+
+30
gorobezus
gorobezus
7 серпня 2023, 12:36
#
Особенно доставило про местную медицину. Это то с чем сталкивался лично. Местные медики худо-бедно решают типовые проблемы, но стоит прийти с чем-то что выходит за рамки ежедневной рутины — то надежда только на Господа Бога и собственную волю к жизни.
+
+11
SkeptikUA
SkeptikUA
7 серпня 2023, 13:58
#
Рутинні проблеми на то і рутинні, що складають 90% випадків. За кордоном, навіть «щорічний» візит до гінеклога з метою скрінінгу потребує кількамісячного очікування в черзі. Приватна медицина у нас дійсно топ, як і стоматологія чи ресторанно-готельний бізнес. Але без державних дотувать — збереження такої порівняно дешевої приватної медицини не є можливим. Бо держава оплачує навчання мед персоналу, інтернатуру, наукові роботи і навіть практику, бо всі лікарі, що працюють в приватних клініках працювали чи досі паралельно працюють у державних. Це мабуть головна причина чому ми можемо конкурувати ціною з країнами сусідами.
+
+15
norma3
norma3
7 серпня 2023, 13:08
#
Будь ласка, Михайло, єднайтеся із розумними людьми та наполегливо доносьте свои пропозиціі владним структурам. Бо в людей вже вривається терпець. Перемогти війну дуже важливо, але після війни обов,язок кожного, щоб життя та здоров,я наших воінів не було знецінене, щоб не розкрадали все ті хто при владі.
+
+8
gorobezus
gorobezus
7 серпня 2023, 13:38
#
И толку с той земли в подарок — мы на текущий момент не можем продать то что вырастили, да и как показывает практика хорошо живут страны с высокой степенью индустриализации, а аграрные страны — дно днищенское. А с инженерами у нас ситуация похлеще чем с врачами — после войны свалят те кто еще оставался и хоть что-то умеет, а то что останется… в основной массе третий сорт не брак.
+
0
Олександр Міщенко
Олександр Міщенко
7 серпня 2023, 14:14
#
Аграрний сектор у нас займає і буде займати одну з головний ролей в економіці країні, бо маємо конкурентні переваги: якість грунтів, клімат і середній розмір полів. Прокормити Україна цілком може біля 300−400 млн людей, або 4−5% населення планети, а їжа як і енергоносії завжди потрібна скрізь. США наприклад завдяки агросектору заробляють дуже гарно, не дивлячись на те, що це країна першого світу, а не «дно днищенское», те саме можна сказати і про Нідерланди, і про Нову Зеландію…
+
0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
7 серпня 2023, 13:59
#
Вангую!!!
НИКТО И НИКОГДА в нашей стране не будет заниматься реформой налогового и таможенного законодательства. Во всяком случае еще лет 10.
Причина — нет альтернативы, или придумывать очередную бредятину в интересах кучки «патриотов» или брать за основу европейские принципы. В первом случае мы получим старую «конхфету» в новой бумажке, ну, а второй вообще не реально. Если было бы желание то реформы начались еще в 2014 году.
Поэтому это пустые разговоры.
Ну, а по поводу заявлений Денесенко —
Кто это?
Почему заявление только в ФБ?
Что это за «институт»?
Источник доходов?
Ну и главное — цель самого вброса?
Как лично я понимаю, кто-то очень хочет побольше стравить граждан в стране, создать невыносимую социальную напряженность, кто и с какой целью — у каждого свой ответ.
+
+26
Riojas
Riojas
7 серпня 2023, 14:13
#
Цель вброса — проверить температуру воды, на какие издевательства еще готов вільний народ вільної країни
+
0
Ranet
Ranet
7 серпня 2023, 14:03
#
В нашей «новой медицине Супрун» деньги за пациентом ходят достаточно своеобразно. Медицина «уходит» пациента, а за ним уходят и деньги.
Давайте, как завещал Иисус: либералам — либералово, социалистам — социалово.
Миша, придите к Гетьманцеву, скажите хочу помочь, он не откажется.
А образование и медицину должны корректировать совершенно другие люди.
+
0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
7 серпня 2023, 15:12
#
По поводу самого факта востребованности реформ.
Как-то так получилось, что в своей жизни пришлось достаточно глубоко ознакомиться с налоговым и таможенным законодательством Германии, могу сказать на уровне системного пользователя, правда с помощью «steuerberater», языковый барьер очень сильно дает о себе знать.
И вот как-то в начале 2021 года, когда началась по Киеву движуха предпринимателей против гетманцева, на одном канале выступал очередной «эксперт» который рассказывал о тонкостях немецкого законодательства. Ну и соответственно, рассказ был ориентирован в русле «гетманцева». Нашел я «ФБ» страницу этого вещуна и задал ему пару вопросов, на что получил интересный ответ -да мне все равно что говорить, мне заплатили и не мало за этот эфир… Получается, что «вещун» это первая часть проблемы.
Второе, как-то сейчас активизировались всякие «институты» с неизвестными источниками финансирования, которые проводят массу соц опросов, но при этом не возрастную группу не уровень образования не указывают. Из последнего -52% опрошенных считает, что поднятие зарплат чиновников это метод борьбы с коррупцией, а 57% считают что в разгуле коррупции виноват Зеленский как Президент страны. Но при этом, эти институты умалчивают, что вся страна живет в правовом поле законов порошенко, а во время войны в поле закона О правовом статусе военного положения.
+
0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
7 серпня 2023, 15:17
#
И что до войны изменение массы законов регулировалось регламентом ВР то сейчас это вообще не возможно. Вывод -само население слышит только то что хочет услышать. (сами называйте такое явление)
Яркий пример это 2014 год, с Грузии приехал министр здравоохранения, и основной «месседж» передача больниц и поликлиник на баланс местных советов. но опять ни кто не говорил -откуда у местных властей деньги на содержание этих «совковых» строений. (Если бы ни КОВИД и деньги от международных партнеров то многие больницы в рай центрах стояли без ремонта)
Так что реформы это здорово и полезно, но только не сейчас и наверно не скоро.
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