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3 серпня 2023, 13:40 Читать на русском

Visa та Приватбанк представили програму цифрової автентифікації платежів у е-торгівлі

Visa та державний Приватбанк презентували програму цифрової автентифікації Digital Authentication Framework (DAF). Програму DAF розроблено для того, щоб трансакції електронної комерції відбувалися так само ефективно, як платежі у фізичних торгових точках, що обробляються згідно з міжнародним стандартом операцій із банківськими картками EMV, інформує пресслужба банку.

Visa та державний Приватбанк презентували програму цифрової автентифікації Digital Authentication Framework (DAF).

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Що відомо

Україна стала першою країною у світі, де запущено цю новаторську програму. Перша в історії пряма транзакція DAF 3DS відбулася в Україні 26 травня 2023 року.

«Приватбанк, важливою частиною ДНК якого є інновації, провів першу у світі трансакцію DAF 3DS в Україні, — поділився Маріуш Качмарек, заступник голови правління Приватбанку з технологічних та операційних питань. — Команди Приватбанку та Visa продовжують розвивати сучасні технології, що забезпечують зручність і безпеку цифрової комерції для клієнтів навіть у важкі часи війни. Сучасні цифрові рішення Приватбанку допомагають скоротити шахрайство та пропонують зручність для наших клієнтів».

Digital Authentication Framework — це оновлення програми Visa Secure, яка заснована на технології 3-D Secure (3DS) і вимагає проходження багатоетапної перевірки для автентифікації клієнта банком-емітентом, перш ніж транзакція електронної комерції (без присутності картки) може бути схвалена з упевненістю.

Що це дає

Однак із DAF активна автентифікація потрібна лише для першої трансакції, наступні ж трансакції схвалюються автоматично. Завдяки цьому споживачі відчувають менше незручностей, зменшується кількість замовлень, що залишаються неоформленими в кошику, і продавці отримують вищий рівень конверсії.

Джерело: Мінфін
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