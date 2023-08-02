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2 серпня 2023, 14:33 Читать на русском

Найбільший банк Італії закриє представництво у Москві

Італійська банківська група Intesa Sanpaolo вирішила закрити своє представництво у Москві. Про це представник банку повідомив Reuters.

Італійська банківська група Intesa Sanpaolo вирішила закрити своє представництво у Москві.

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Що відомо

Як зазначається, найбільший банк Італії досі не зміг отримати дозвіл для повного виходу із росії через запроваджені місцевою владою обмеження на продаж активів.

Відтак закриття представництва не вплинуло на місцевий бізнес банку, над скороченням якого Intesa продовжує працювати, зауважив речник банку.

У коментарі італійській щоденній газеті Il Messaggero представник банку уточнив, що представництво Intesa Sanpaolo закриють протягом кількох місяців. Газета назвала цей крок «дуже символічним та історичним», зазначивши, що президент Intesa Russia Антоніо Фалліко був найвпливовішим італійським банкіром у росії, куди він прибув у 1970-х роках.

У росії італійській групі Intesa Sanpaolo належить невеликий місцевий банк «Интеза», який на початок повномасштабного вторгнення рф в Україну мав штат із близько 900 осіб та обслуговував лише корпоративних клієнтів через 27 відділень.

Станом на 30 червня у «Интеза» залишалося лише 100 млн євро виданих російським клієнтам кредитів, що на 66% менше, ніж минулого року. Транскордонні кредити склали 0,7 мільярда євро без урахування списань і експортних кредитних гарантій, що на 77% менше, ніж рік тому.

Незважаючи на те, що транскордонні російські кредити «Интеза» здебільшого все ще працюють, банк класифікував їх як «Етап 2», що вказує на високий ризик знецінення.

Італійська Intesa Sanpaolo є найбільшою банківською групою Італії. В Україні їй належить «Правекс банк».

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
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