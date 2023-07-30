Понад 40 тисяч нових компаній зявилося в України за час війни

Протягом 15 місяців з початку повномасштабного вторгнення росії на території України з’явилися близько 41 тис. нових компаній і понад 300 тис. фізичних осіб-підприємців (ФОПів), повідомляє Forbes.

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У виданні порахували кількість компаній в Україні. Там порівняли дані до 24 лютого і виявили, що з початку повномасштабної війни кількість ФОПів виросла на 318 тис. одиниць. Водночас компаній в Україні стало більше на приблизно 41 тис.

Для порівняння Forbes наводить дані до 24 лютого 2022 року. Тоді в Україні було приблизно 18 тис. середніх компаній і понад 350 тис. малих, з яких більш ніж 86% — мікробізнес. Разом вони надавали роботу понад п’яти мільйонам українців. Також тоді в Україні було майже 2 млн ФОПів.

А втім, за даними компанії Deloitte, лише 60% від зареєстрованих на той час компаній дійсно працювали, решта ж була створена з метою оптимізації оподаткування.

Крім того, дослідження Saturday Team показує, що за чотири місяці 2023 року компанії заплатили в бюджет на 15% більше, ніж аналогічний період 2021 року.