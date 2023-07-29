Усик пожертвував через UNITED24 понад 12 мільйонів на відбудову

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За словами Гресь, Усик їй зателефонував і запропонував переказати суму, необхідну для закриття збору на будинок в Ірпені, який він патронує. Бракувало близько 2 млн грн.

«Збір закрито», — написала Гресь.

Вона зауважила, що загалом з грудня 2022 року, від початку свого амбасадорства, Усик пожертвував понад 12 мільйонів гривень тільки через UNITED24.

«Дякуємо, чемпіоне!» — написала вона.

Нагадаємо

у жовтні 2022 року Усик став одним із амбасадорів платформи UNITED24 за напрямом «Відбудова України».

Своїм першим проєктом він обрав відновлення будинку в Ірпені.