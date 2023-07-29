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29 липня 2023, 17:15 Читать на русском

Усик пожертвував через UNITED24 понад 12 мільйонів на відбудову

Український боксер, чемпіон світу в першій важкій вазі Олександр Усик з грудня 2022 року пожертвував через платформу UNITED24 понад 12 мільйонів гривень, зокрема на відновлення будинку в Ірпені. Про це у Фейсбуці повідомила координатор платформи UNITED24 Ярослава Гресь.

Український боксер, чемпіон світу в першій важкій вазі Олександр Усик з грудня 2022 року пожертвував через платформу UNITED24 понад 12 мільйонів гривень, зокрема на відновлення будинку в Ірпені.
Фото: sport.24tv.ua

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За словами Гресь, Усик їй зателефонував і запропонував переказати суму, необхідну для закриття збору на будинок в Ірпені, який він патронує. Бракувало близько 2 млн грн.

«Збір закрито», — написала Гресь.

Вона зауважила, що загалом з грудня 2022 року, від початку свого амбасадорства, Усик пожертвував понад 12 мільйонів гривень тільки через UNITED24.

«Дякуємо, чемпіоне!» — написала вона.

Нагадаємо

у жовтні 2022 року Усик став одним із амбасадорів платформи UNITED24 за напрямом «Відбудова України».

Своїм першим проєктом він обрав відновлення будинку в Ірпені.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Kharakternyk
Kharakternyk
29 липня 2023, 18:04
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Усику починають стелити килимок у велику політику.
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