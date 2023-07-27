ЄЦБ знову підвищив усі три ключові відсоткові ставки

Європейський центральний банк підвищив усі три ключові відсоткові ставки на 0,25 процентного пункту. Базову процентну ставку за кредитами збільшено до 4,25%, ставку за депозитами — до 3,75%, ставку за маржинальними кредитами — до 4,50%. Про це повідомляє пресслужба ЄЦБ.

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Європейський регулятор зазначив, що інфляція продовжує знижуватися, але очікується, що вона залишатиметься надто високою ще довго.

Рада керуючих має намір забезпечити своєчасне повернення інфляції до середньострокової цілі у 2%.

«Сьогоднішнє підвищення ставки відображає оцінку Радою керуючих прогнозів щодо інфляції, динаміки базової інфляції та сили трансмісії монетарної політики», — йдеться у повідомленні Європейського центробанку.

Рада керуючих також вирішила встановити компенсацію за мінімальні резерви на рівні 0%.

За даними державної фінської телерадіокомпанії Yle, депозитна ставка 3,75% — найвище значення за період євро. Експерти у Фінляндії зазначали, що востаннє ЄЦБ встановлював таку ж ставку за депозитами на рубежі тисячоліть, коли євро було просто валютою для розрахунків, а у Фінляндії використовувалася марка.

Нагадаємо

У червні ЕЦБ також підвищив усі три ключові відсоткові ставки на 25 базисних пунктів.

«Мінфін» також писав, що 26 липня Федеральна резервна система США (ФРС) збільшила ключову ставку на 25 базисних пунктів до діапазону 5,25−5,5%.