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26 липня 2023, 21:24 Читать на русском

ФРС США підвищила ставку до максимуму за 22 роки

Федеральна резервна система США (ФРС) збільшила ключову ставку на 25 базисних пунктів — до діапазону 5,25−5,5%, йдеться у повідомленні на сайті ФРС.

Федеральна резервна система США (ФРС) збільшила ключову ставку на 25 базисних пунктів — до діапазону 5,25−5,5%, йдеться у повідомленні на сайті ФРС.► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новиниЯк змінилася ставкаБазова ставка означає відсоток, під який комерційні банки США кредитують один одного на короткі терміни.

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Як змінилася ставка

Базова ставка означає відсоток, під який комерційні банки США кредитують один одного на короткі терміни. Ставка збільшилася в 11 раз з початку 2022 року і досягла найвищого рівня за 22 роки.

Інвестори хочуть отримати сигнали від ФРС щодо її намірів, писав Bloomberg.

У червні інфляційний тиск у США знизився, і деякі учасники ринку нових підвищення базової ставки у 2023 році не чекають, зазначало агентство. Але економіст Citigroup Вероніка Кларк у розмові з агентством припустила, що ФРС залишить собі можливості для різних рішень: «Вони безперечно діятимуть обережно після лише кількох місяців більш м'яких даних щодо інфляції, яких буде недостатньо, щоб переконати ФРС, що її робота завершена», — зазначила Кларк.

Глава ФРС Джером Пауелл у червні говорив, що базову ставку можуть підняти у 2023 році ще двічі.

Нагадаємо

На засіданні у червні ФРС США залишила ставку без змін, взявши паузу у підвищенні вперше більш ніж за рік. Це було зроблено для того, щоб уповільнити темпи підвищення ставки у міру того, як вони наближаються до рівня, який вважається достатнім для повернення інфляції до 2% цільового значення, написав Bloomberg.

Пауелл займе далі спостережну позицію: дасть зрозуміти, що на наступному засіданні у вересні рішень про підвищення ставки не буде, і ця пауза стане тривалою, вважає старший економіст Bloomberg Economics по США Ганна Вонг.

Інші аналітики не виключають можливості ще одного підвищення ставки після липневого, якщо статистика інфляції, робочих місць або інших важливих показників покаже необхідність нового збільшення, зазначила Financial Times. У цьому випадку експерти сходяться на думці, що наступне підвищення може статися у листопаді.

Річна інфляція в США за підсумками червня сповільнилася до 3% — це мінімум за два роки. Індекс усіх товарів, окрім продуктів харчування та енергії, зріс на 4,8%: це найнижчий показник із 2021 року.

ФРС безперервно підвищувала базову ставку протягом 15 місяців з березня 2022 року до червня 2023 року, у тому числі чотири рази поспіль — на 75 базисних пунктів. Reuters називав таке агресивне посилення грошово-кредитної політики ФРС історичним.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
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