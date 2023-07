Посли Євросоюзу затвердили нові санкції проти Білорусі

►Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Зазначається, що посли ЄС домовилися про запровадження обмежувальних заходів з огляду на ситуацію в Білорусі та причетність Мінська до війни рф проти України.

#COREPERII | Today, EU ambassadors agreed on adopting restrictive measures in view of the situation in Belarus and the involvement of Belarus in the Russian agression against Ukraine. The measures include listings of individuals and entities.

«Заходи включають внесення до списків фізичних та юридичних осіб», – йдеться в повідомленні у Twitter.

Водночас як зазначив журналіст «Радіо свобода» Рікард Йозвяк, санкції загалом стосуються авіації та товарів подвійного призначення.

За його словами, важливо, що «немає жодних відступів» щодо скасування санкцій проти білоруських виробників калійних добрив. «Але очікуйте, що це питання знову постане восени», – підсумував Йозвяк.

EU ambassadors have just approved sanctions on #Belarus. Mainly aviation and dual-use goods. More important: no derogation for 🇧🇾potash. But expect this question to come up again in the autumn.