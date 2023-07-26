Довоєнні податки на пальне повернулися: чому ціни на АЗС можуть знизитись

Повернення з 1 липня акцизу та ПДВ на пальне на довоєнні позначки збільшить собівартість одного літра новозавезеного бензину на 9 грн. Як це позначиться на цінниках АЗС, The Page розповів Дмитро Веремієв, СЕО мережі АЗС VST. «Мінфін» обрав головне.

Сезон зростання розпочато

Від початку цього місяця у середньому собівартість одного літра новозавезеного бензину збільшиться на 9 грн, дизельного палива — на 6 грн, а газу — на 2 грн. Але ціни можуть зрости ще більше. Адже з торгової націнки також треба буде сплачувати ПДВ — і вже не 7%, а 20%. Крім цього, не варто забувати про підвищення вартості транспортування нафтопродуктів, зростання цін на електроенергію тощо.

Щоправда, підвищення цін на пальне не буде одночасним і стрімким, а відбуватиметься поступово, враховуючи наявні запаси у сховищах провідних гравців ринку, придбані за старими тарифами. Від середини до кінця липня, найімовірніше, весь ринок перейде на нові цінові показники.

У всій цій ситуації приємним для кінцевого споживача може бути лише те, що ймовірність зростання маржі на ринку є мінімальною. Наявний високий рівень конкуренції не дозволяє постачальникам просто підвищувати ціни, не втрачаючи обсягів продажів. Витрати на транспорт, електроенергію та сплату податків, безперечно, змусять переглянути маржу, але, по суті, тільки для покриття вищезгаданих витрат. Звичайно, попит може трохи просісти, але некритично.

Економіка живе, налагоджуються нові виробничі ланцюжки, активно працює логістика з Європи та у зворотний бік. Дефіцит нафтопродуктів на українському ринку ми вже давно подолали, тож якихось різких і непередбачуваних подій у короткостроковій перспективі не очікується.

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Ціни можуть знизитися: за яких умов

Останні 1−2 місяці зовнішні ринки доволі стабільні, ціни у червні без особливих коливань. Відносне затишшя є приємним для учасників ринку. Але воно може бути оманливим, адже супроводжується високим рівнем невизначеності. Можна сказати, що більшість гравців застигли в очікуванні глобальної економічної кризи. Перші «дзвіночки» останньої лунають все голосніше: проблеми у деяких американських банків, зменшення експорту Китаю, негативні показники європейської економіки.

Масштабна економічна криза може накрити світ уже в другій половині 2023 року. Практика минулих криз дозволяє зробити передбачення щодо зниження цін на паливо (раніше на зовнішніх ринках вони опускалися вдвічі). Якщо таке передбачення справдиться, на українському ринку також відбудеться суттєве коригування вартості нафтопродуктів. Якщо ціна на світовому ринку зменшиться вдвічі, в Україні варто очікувати на зниження вартості 1 літру бензину або дизеля на 15−20 грн.