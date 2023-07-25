У TikTok з’явилась функція текстових публікацій

Користувачам соцмережі TikTok стала доступна функція публікації текстових оновлень на додаток до відео та серії фотографій. Про це повідомляє пресслужба соцмережі.

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Текстові повідомлення в TikTok мають обмеження до 1 000 символів, а доповнити їх можна музичними композиціями, фоновим зображенням чи наклейками подібно до Stories в Instagram.

Є можливість редагування та взаємодії з іншими відео — шляхом створення дуетів та коментарів.

Новий формат текстових повідомлень дозволить користувачам ділитися письмовим контентом, таким як історії, вірші, тексти пісень за допомогою нової опції на сторінці «Камера».

Для TikTok, який спеціалізується на коротких відео, така трансформація досить дивна — однак, ймовірно, соцмережа також націлилась на аудиторію оновленого Twitter, подібно до Threads від Meta, Bluesky та інших.

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Нагадаємо

«Мінфін» писав, що новий застосунок Threads, який є конкурентом Twitter, всього за 5 днів після запуску перевищив позначку в 100 мільйонів користувачів, подолавши цей рубіж значно швидше, ніж ChatGPT від OpenAI, який витратив на це два місяці.

Пізніше повідомлялось, що, за даними SensorTower і SimilarWeb, у Threads почала зменшуватись кількість щоденних активних користувачів і час, витрачений на додаток. Деякі показники просіли на 50%.