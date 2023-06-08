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8 червня 2023, 19:27 Читать на русском

TikTok планує збільшити свій бізнес електронної комерції до $20 мільярдів

TikTok планує більш ніж у 4 рази збільшити розмір свого глобального бізнесу у сфері електронної комерції — до $20 млрд продажів товарів цього року, роблячи ставку на швидке зростання в Південно-Східній Азії. Про це повідомляє Bloomberg.

TikTok планує більш ніж у 4 рази збільшити розмір свого глобального бізнесу у сфері електронної комерції — до $20 млрд продажів товарів цього року, роблячи ставку на швидке зростання в Південно-Східній Азії.
Фото: pixabay.com

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«Це буде стрімким зростанням у порівнянні з минулорічними $4,4 млрд валової вартості товарів, що представляє загальну вартість товарів, проданих через магазин TikTok Shop», — заявили співрозмовники на умовах анонімності.

TikTok робить ставку на такі ринки, як Індонезія, де інфлюенсери продають товари від джинсів до помади, демонструючи їх у відео в прямому ефірі.

Соцмережа також працює над розширенням продажів у США та Європі, хоча ці ринки складають лише невелику частину від мети у $20 млрд, кажуть джерела.

Намагання TikTok розширити свою діяльність у сфері електронної комерції в США можуть здатися нелогічними, зважаючи на погрози американських посадовців повністю заборонити додаток з міркувань національної безпеки.

Проте налагодження вигідних зв'язків з американськими торговцями та брендами може допомогти TikTok здобути союзників саме тоді, коли компанія починає боротися з критикою у Вашингтоні та в судах.

Нагадаємо

Раніше «Мінфін» писав, що губернатор штату Монтана Грег Джанфорте підписав закон про заборону китайської платформи TikTok від компанії ByteDance. Таким чином Монтана стала першим штатом в США, який заборонив популярний застосунок для коротких відео.

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Джерело: Мінфін
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