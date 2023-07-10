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10 липня 2023, 18:34 Читать на русском

Threads перетнув позначку у 100 мільйонів користувачів, перевершивши за темпами росту ChatGPT

Новий застосунок Threads від Meta, який є конкурентом Twitter, всього за 5 днів після запуску перевищив позначку в 100 мільйонів користувачів, подолавши цей рубіж значно швидше, ніж ChatGPT від OpenAI, який витратив на це два місяці. Про це повідомляє The Verge.

Новий застосунок Threads від Meta, який є конкурентом Twitter, всього за 5 днів після запуску перевищив позначку в 100 мільйонів користувачів, подолавши цей рубіж значно швидше, ніж ChatGPT від OpenAI, який витратив на це два місяці.
Фото: apps.apple.com

Читайте сторінку«Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Застосунок Threads майже одразу став хітом. За перші дві години він набрав 2 млн користувачів, звідки неухильно піднявся до 5 мільйонів, а потім і до 70 млн.

За словами генерального директора Meta Марка Цукерберга, запуск нової соціальної мережі «перевершив очікування».

Станом на четвер у застосунку вже було понад 95 млн постів і 190 млн вподобань.

Читайте також: «Той самий Twitter, але без Маска»: як працює і розвиватиметься новий Threads

«Threads все ще перебуває на початковому етапі і нам доведеться почекати, щоб побачити, чи зможе він завоювати таку ж загальну популярність, як колись Twitter.

За словами керівника Instagram Адама Моссері, Meta не ставить собі за мету замінити Twitter, і компанія не збирається активно заохочувати «політичні та важкі новини» на платформі", — пише The Verge.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що Threads банить українців за пости про війну. Загальні правила, які регулюють роботу Threads, розміщені в Instagram Help Center, що не дивно, враховуючи інтеграцію нової мережі з Instagram.

Так само не дивно, що типи забороненого у Threads контенту визначаються правилами, які вже давно працюють для Instagram: Instagram Community Guidelines.

Джерело: Мінфін
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